The Falcon and the Winter Soldier Kisah dari Semesta Marvel Setelah Endgame

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar Marvel sepertinya akan senang. Karena setelah sukses dengan serial original pertama yaitu "WandaVision", Marvel akan kembali membuat serial bertema pahlawan berjudul The Falcon and the Winter Soldier. Sesuai judulnya, serial original Marvel Studios kedua ini akan berfokus pada dua lakon utamanya, The Falcon / Sam Wilson (Anthony Mackie) dan The Winter Soldier / Bucky Barnes (Sebastian Stan), menjelajahi karakter dan kisah baru mereka setelah film pamungkas fase ketiga MCU, "Avengers: Endgame" (2019).

Aktor utama serial, Anthony Mackie mengatakan bahwa akhir dari "Avengers: Endgame" memegang peranan penting akan bagaimana karakter-karakter Marvel yang tersisa bertumbuh. "'Endgame' adalah momen di mana perubahan besar terjadi di MCU. Cakupan dan dampak dari film itu sangat besar," kata Mackie dalam konferensi pers global "The Falcon and The Winter Soldier" yang digelar daring, dikutip Senin 15 Maret 2021.

Lebih lanjut, Mackie mengatakan bahwa kisah dua Avengers "veteran" yang diangkat melalui format serial bisa dibilang menjadi cara penonton untuk mengenal duo ini lebih jauh lagi. "Serial memungkinkan kita untuk kembali menyelami latar belakang, hingga keluarga Sam (Wilson). Kami ingin audiens lebih mengenal karakter-karakter ini, dan memberikan mereka hubungan yang dekat -- yang telah kami bangun selama 10 tahun lebih," ujar dia.

Ketika disinggung mengenai adanya beban tokoh Sam Wilson untuk menggantikan sosok Captain America / Steve Rogers, Mackie mengaku perasaannya cukup campur-aduk. "Sam, dalam perjalanannya sebagai Avengers, ia bersama Captain America di enam film, dan ia melihat Steve sebagai sosok yang ia hormati, mengapresiasi persahabatan mereka," kata Mackie.

"Kita (penggemar) tidak ingin melihat Cap pergi, pun dengan Sam. Steve adalah kapten bagi Sam. Maka dari itu, di adegan terakhir Sam dan Cap di 'Endgame', ia ragu ketika menerima tameng (shield) Captain America. Sam adalah pria dan penggemar Captain America, sama seperti kita semua," imbuhnya.

"The Falcon and the Winter Soldier" mengikuti duo heroik saat mereka bekerja sama dan bergulat dengan dunia di mana Steve Rogers bukan lagi Captain America.

Episode pertama "The Falcon and The Winter Soldier" terasa seperti film Marvel dalam skala besar, bahkan bisa dibilang memiliki skala yang lebih dari "WandaVision". Babak pembuka yang penuh aksi terasa seperti awal adegan film MCU yang besar, dengan cerita terasa memiliki hubungan erat dan signifikan dengan dunia MCU pasca-"Endgame".

Selain Mackie dan Sebastian Stan, "The Falcon and The Winter Soldier" juga dibintangi oleh Daniel Brühl sebagai Zemo, Emily VanCamp sebagai Sharon Carter, dan Wyatt Russell sebagai John Walker. Disutradarai oleh Kari Skogland bersama Malcolm Spellman sebagai penulis naskah, serial ini akan hadir mulai 19 Maret 2021 di layanan streaming Disney+ Hotstar.