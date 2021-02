Gelontorkan Dana Rp 7 Triliun, Netflix Umumkan 2 Film Korea Produksi Pertamanya

Sutradara Moral Sense, Park Hyun-jin dan sutradara Carter, Jung Byung-gil acara See What's Next: Korea yang digelar secara virtual pada Kamis, 25 Februari 2021. (Dok. Netflix)

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan dua film original Korea pertamanya yang diproduksi sendiri dan akan disiarkan secara global. Bekerja sama dengan kreator asal Korea, dua film tersebut antara lain, Carter dan Moral Sense.

Pengumuman ini disampaikan dalam acara See What’s Next: Korea yang digelar secara virtual pada Kamis, 25 Februari 2021. Bersamaan dengan hal tersebut, Netflix Vice President of Content, Minyoung Kim mengumumkan bahwa Netflix memiliki 3,8 juta keanggotaan berbayar di Korea pada akhir tahun 2020. Ia menyampaikan Netflix akan menghabiskan hampir US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun di 2021 untuk film dan serial Korea.

Carter merupakan film blockbuster action yang menggunakan metode one-cut, one-scene karya sutradara Jung Byung-gil. Mengisahkan seorang agen pria yang bangun di sebuah kamar motel dan menderita hilang ingatan. Ia tidak bisa mengingat dirinya sendiri dan hanya bisa mendengar suara di telinga yang memanggilnya 'Carter'. Mengikuti perintah suara tersebut, ia menjalani misi misterius yang mendebarkan untuk menyelamatkan seorang gadis yang diculik.

"Saya sangat beruntung dan ini merupakan suatu kehormatan untuk berbagi pengalaman yang sama dengan penonton di berbagai belahan dunia dan dengan Netflix saya dapat bertemu dengan banyak penonton lintas dunia," kata Jung Byung-gil.

Sutradara Jung Byung-gil mendapat banyak sorotan dari debut filmnya berjudul Action Boys yang memungkinkannya mendapat tempat di Festival Film Internasional Vancouver ke-27 serta acara penting lainnya. Ia juga berhasil memenangkan penghargaan Sutradara Baru Terbaik di Grand Bell Awards ke-50 dan Penghargaan Thriller di Festival Film Fantastis Internasional Brussel ke-31 lewat film Confession of Murder yang keluar tahun 2012. Filmnya di tahun 2017, The Villainess, juga terpilih untuk Midnight Screenings di Festival Film Cannes ke-70 yang semakin membawa namanya di kalangan sineas internasional.

Berbeda dengan Carter, film Korea kedua yang akan menjadi produksi pertama Netflix adalah film romansa yang ceria dan penuh kejutan karya sutradara Park Hyun-jin. Menampilkan kisah cinta yang berbeda antara seorang pria dengan selera seksual yang tak biasa dan seorang wanita yang secara tak sengaja mempelajarinya. Diadaptasi dari webtoon populer

berjudul sama, sang karakter utama berada dalam situasi yang lucu sekaligus menegangkan saat ia berusaha menyembunyikan kecenderungan seksualnya yang tak biasa dari rekan-rekannya.

"Saya mencoba untuk membawa pandangan berbed tentang genre romansa dan seperti yang diketahui karakter utamanya memiliki preferensi seksual khusus, jadi saya akan menyoroti aspek itu sehingga film ini menjadi unik," kata Park Hyun-jin.

Sebagai sutradara yang sering menghasilkan karya-karya romantis, sutradara Park Hyun-jin akan memimpin produksi dengan membawa wawasan dan pengalamannya yang luas di genre ini. Beberapa karyanya adalah Like for Likes yang memasukkan unsur romansa ke dalam tren media sosial, serta Lovers of Six Years yang memberikan gambaran realistis mengenai hubungan dua kekasih yang telah berjalan lama.

Netflix belum mengumumkan tanggal penayangan kedua film tersebut. Namun yang pasti Carter dan Moral Sense akan tayang eksklusif di Netflix dengan menghadirkan keseruan yang berbeda bagi penonton global.

