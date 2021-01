Netflix Paling Banyak Jadi Nomine di Independent Spirit Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Perhelatan Independent Spirit Awards ke-36 baru-baru ini mengumumkan daftar nominasinya untuk acara penghargaan yang akan digelar beberapa bulan lagi. Sejumlah konten film dari Netflix mendominasi daftar nominasi tersebut.

Dikutip dari Indie Wire, Rabu 27 Januari 2021, Netflix adalah studio yang paling banyak dinominasikan dengan 16 nominasi, diikuti oleh Focus Features dengan 10 dan A24 dengan 9 nominasi.

Film yang paling banyak dinominasikan tahun ini adalah Never Rarely Sometimes Always, yang meraih total 7 nominasi. Minari juga tampil kuat dengan 6 nominasi, sementara Ma Rainey’s Black Bottom dan Nomadland masing-masing meraih 5 nominasi.

Adapun daftar nominasi untuk film fitur terbaik diraih oleh “First Cow”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “Minari”, “Never Rarely Sometimes Always”, dan “Nomadland”.

Sementara, untuk sutradara terbaik, nominatornya adalah Lee Isaac Chung (“Minari”), Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), Eliza Hittman (”Never Rarely Sometimes Always”), Kelly Reichardt (“First Cow”), dan Chloe Zhao (“Nomadland”).

Spirit Awards tahun lalu didominasi oleh "Uncut Gems", yang memenangkan penghargaan untuk Aktor Terbaik (Adam Sandler), Sutradara Terbaik (Josh dan Benny Safdie), dan Pengeditan Terbaik.

"The Farewell" dari Lulu Wang membawa pulang penghargaan untuk Fitur Terbaik. Penghargaan aktris utama diberikan kepada bintang "Judy" Renee Zellweger, yang kemudian memenangkan Oscar untuk Aktris Terbaik.

Untuk dapat masuk ke dalam nominasi, anggaran produksi film diberikan maksimal di angka AS 22,5 juta dolar. Karena alasan ini, beberapa pesaing Oscar yang juga digadang-gadang seperti "The Trial of the Chicago 7," "Da 5 Bloods, dan" Mank "tidak memenuhi syarat untuk perhelatan di tahun 2021.

Independent Spirit Awards ke-36 akan berlangsung pada hari Kamis, 22 April. Upacara tersebut akan disiarkan langsung di IFC pada pukul 22.00 waktu setempat.