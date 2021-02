Gong Hyo Jin Akan Bintangi Serial Drama dari Netflix Woman of Crisis?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan, Gong Hyo Jin dikabarkan akan membintangi serial terbaru Netflix Woman of Crisis. Dilansir Soompi pada Selasa 9 Februari 2021, Gong Hyo Jin akan berperan sebagai penulis naskah drama makjang atau drama yang bisa membuat penonton emosional karena banyak adegan dramatis dan berlebihan.

Agensi Hyo Jin, SOOP Management mengatakan bahwa aktris tersebut belum secara resmi menerima tawaran tersebut. "Gong Hyo Jin secara positif meninjau tawaran untuk membintangi Netflix Original 'Woman of Crisis'," kata SOOP Management.

Jika menerima peran tersebut, Gong Hyo Jin akan berperan sebagai penulis naskah Kim Ma Ri, yang terkenal karena menulis drama makjang. Dengan cerita provokatif dan alur yang yang cepat, penjahat yang belum pernah ada sebelumnya serta kisah balas dendam yang luar biasa, Kim Ma Ri mencetak hit dengan rata-rata rating penontonnya lebih dari 35 persen.

Dia menjadi penulis kelas atas dan hanya dengan menyebut namanya, drama tersebut dapat tayang dengan mudah. "Women of Crisis" akan memiliki elemen khas dari sebuah drama makjang, seperti pemeran utama wanita yang baik hati tetapi membuat frustrasi, chaebol (konglomerat) generasi kedua yang penuh kasih sayang, rahasia tentang kelahiran seseorang dan momen "tamparan kimchi" yang tidak masuk akal.

Drama ini ditulis oleh penulis naskah Kim Soo Ah, yang mengerjakan "I Like It Hot" dan "Whatcha Wearin '?" dan akan dipimpin oleh sutradara Lee Won Suk, yang mengerjakan "How to Use Guys with Secret Tips".

Jika Gong Hyo Jin menerima proyek tersebut, maka ini akan menjadi drama pertama Hyo Jon dalam dua tahun terakhir setelah "When the Camellia Blooms" dan film "The Most Ordinary Love".