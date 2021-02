7 Drama Asia Baru Ini Hasil Adaptasi Novel dan Komik, Mana Favorit Anda?

My Dear Guardian/ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak alasan mengapa seseorang tertarik menonton film drama, mulai dari menyukai aktor yang jadi bintang, mencari hiburan sampai kepincut lebih dulu dengan cerita yang diadaptasi dari komik atau novel yang sudah ada. Bila Anda termasuk golongan terakhir, coba simak daftar drama Asia di bawah ini yang sebagian diantaranya merupakan hasil adaptasi dari bacaan populer, dikutip dari siaran resmi iQiyi, Senin 22 Februari 2021.

1. My Heroic Husband

Bercerita tentang perjalanan seseorang dari masa kini ke masa lampau. Seorang konglomerat melakukan perjalanan waktu dan kembali ke masa lalu, tepatnya ke masa Dinasti Wu. Dirinya masuk ke dalam tubuh pemuda bernama Ning Yi (Kevin Guo). Ning Yi dikenal sebagai menantu yang paling tidak berguna dan tidak dianggap di keluarganya. Ia juga tidak jago bisnis dan selalu bikin usaha keluarganya rugi.

Ning Yi yang sudah berubah berusaha memperbaiki kesalahan dan memberikan kontribusi besar untuk bisnis Su Family (Keluarga Su). Tak hanya itu, Ning Yi juga berusaha menyelamatkan negara ketika terjadi bencana alam besar. Di luar jalan cerita menarik, kostum-kostum yang dipakai para bintang, Guo Qi Lin (Kevin Guo) dan Jiang Xin (Olivia Jiang) juga keren. Cerita ini diadaptasi dari web-novel populer dan serialnya dikenal juga dengan judul "Super Son-In-Law".

2. Court Lady

Drama China ini mengilustrasikan kehidupan sehari-hari masyarakat dari kelas sosial yang berbeda di zaman Dinasti Tang. Meskipun berlatar belakang zaman dahulu, alur ceritanya lucu dan romantis.

Cheng Chumo (Xu Kai) adalah putra salah satu perwira pendiri Kekaisaran Tang di Kota Chang’an. Dia suka bermain dan bandel, tapi hidupnya berubah drastis ketika dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Fu Rou (Li Yi Tong), putri yang rajin dari keluarga pedagang.

Baca: Suka Drama Mr. Queen, Ini 6 Sountrack yang Bisa Anda Nikmati

Untuk merebut hati Fu Rou, Chu Mo mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Saat ia dewasa, ia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya mengabdi pada negara dan merencanakan kampanye melawan bajak laut yang melecehkan pantai Tiongkok.

Sementara itu, secara kebetulan Fu Rou menjadi pejabat istana, sehingga menyulitkan kedua sejoli tersebut untuk bertemu secara pribadi. Suatu ketika Fu Rou mengungkap beberapa rahasia gelap yang membuat keluarganya kena masalah serius.

Dibintangi oleh Li Yi Tong (pemeran utama di Go Go Squid 2) beradu akting dengan Xu Kai (aktor Story of Yanxi Palace).

3. The Mad Monk

Film fantasi komedi serta laga ini sarat adegan pertarungan menegangkan berbumbu adegan romantis. Pemerannya adalah aktor kawakan Hongkong, Chen Hao Min dan Feng Shen Bang.

Drama ini bercerita tentang Black Dragon (Naga Hitam) yang jahat, Jie Hook selalu sedih, takut, dan penuh kepahitan hidup sehingga dia menyebarkan wabah di bumi dan mengirim Iblis Naga Fish Bu (Roy Cheng) dan Iblis Pohon Pu Kwai (Zhang Chuxuan) untuk menangkap musuh bebuyutannya, Li Xin Yuan (Chen Haomin) dalam mimpinya. Dalam usaha memburu Li Xin Yuan, Pu Kwai terkesan oleh kebaikan dan perjuangan Li Xin Yuan dalam menyelamatkan orang dan menjadi ragu untuk menangkapnya.

4. Love Scenery

Drama China ini punya cerita mengenai cinta antara idola dan penggemar, dibintangi aktor muda terkenal Lin Yi. Menceritakan kisah cinta yang romantis antara mahasiswa jurusan komputer dan seorang penyanyi. Zhu Liang Chen (Lulu Xu) dan Lu Jing (Lin Yi) adalah dua orang yang bersinar dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Liang Chen adalah seorang gadis muda dengan suara indah. Ia adalah idol yang selalu ingin memberikan penampilan terbaiknya di setiap lagu yang ia bawakan.

Sementara Lu Jing adalah seorang gamers yang super nerd. Lu Jing sangat mengidolakan Liang Chen. Dua orang yang sama-sama sedang mengejar mimpi ini lantas bertemu dan jatuh cinta. Drama ini diadaptasi dari web-novel berjudul sama karya Qiao Yao. Syutingnya digarap oleh sutradara Qin Zhen di Hangzhou dan Hengdian World Studios.

5. Unusual Idol Love

Idola yang sedang naik daun, Hu Li (Ao Rui Peng), baru menyadari bahwa identitas aslinya adalah sebuah robot. Karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, perusahaan ingin menghancurkannya dengan dalih "depresi dan bunuh diri".

Ji Nian (Rain Lu) bukanlah penggemar Hu Li namun dia merasa simpatik atas kondisinya. Suatu hari tiba-tiba Hu Li muncul di depan pintu rumah Ji Nian seakan memberitahu bahwa dirinya belum meninggal dan terus berkata bahwa rumah Ji Nian adalah miliknya. Perselisihan pun tak dapat dihindari, hingga keduanya sadar bahwa Hu Li sedang diburu. Akhirnya Ji Nian harus menerima Hu Li tinggal di rumahnya untuk sementara.

Drama China romantis-fantasi ini diangkat dari komik terkenal "Guo Si Te" dan dibintangi oleh Ao Rui Peng sebagai Hu Li, Rain Lu sebagai Ji Nian, Jackie Zhu sebagai Bai Dongchen dan Huang Hao Yue sebagai Zhou Yifei.

6. My Dear Guardian

Drama China berlatar belakang kehidupan militer diadaptasi dari novel "Round Fingers Under Military Uniforms" yang dibintangi Johnny Huang. Bercerita mengenai kisah antara Xia Chu (Li Qin), seorang dokter militer spesialis bedah yang hangat dan lembut dengan Liang Ze Mu (Johnny Huang), seorang perwira militer khusus yang telah bertempur di banyak medan perang dan sudah menutup hatinya karena kenangan masa lalu yang menyakitkan.

Keduanya berada dalam situasi dan kondisi di mana mereka harus melakukan kewajiban mereka sebagai anggota militer, kemudian menemukan cinta sejati.

7. Oh! Master

Ini adalah drama komedi romantis yang dibintangi oleh Nana -mantan anggota grup K-pop After School- dan Lee Min-ki serta Kang Min-hyuk dari CNBLUE. Drama ini hasil kolaborasi antara penulis Jo Jin-kook dengan sutradara Hyun Sol-ip. Drama ini mengisahkan seorang penulis drama thriller, Han Bi-soo (Lee Min-ki) yang memilih untuk tidak berkencan dan seorang aktris komedi romantis, Oh Joo-in (Lim Jin-ah/Nana) yang tidak pernah bisa pacaran, tiba-tiba harus tinggal serumah.