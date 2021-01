Suka Drama Mr. Queen, Ini 6 Sountrack yang Bisa Anda Nikmati

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah jiwa seorang koki dari dunia modern yang terjebak dalam tubuh ratu dari dinasti Joseon pada Mr. Queen selalu dinanti oleh pecinta drama Korea, tak hanya cerita, soundtrack-nya pun membuat penasaran.

Drama Mr. Queen didukung oleh para penyanyi dan penulis lagu hebat. Setidaknya ada enam soundtrack yang membuat penggemar drama tersebut penasaran tentang penyanyi dan judul lagunya.

1. Bong Hwan A – Norazo

Penggemar Mr. Queen yang suka musik rock akan menikmati "Bong Hwan A", lagu pembuka dari drama tersebut. Lirik dan iramanya yang catchy akan memompa semangat sekaligus terkenang dengan aksi-aksi kocak sang Ratu.

"Bong Hwan A" dinyanyikan oleh Norazo yang terdiri dari duo, Jo Bin dan Won Heum. Liriknya juga menceritakan jiwa yang terjebak pada tubuh di era yang berbeda. "Bong Hwan A" banyak diperdengarkan pada awal-awal episode penayangan Mr. Queen.

2. Like A Star - Jang Han Byul

Lagu "Like A Star" menceritakan tentang rasa yang terpendam untuk orang yang disukai dan berusaha melindunginya. Penyanyinya adalah Jang Han Byul, yang pernah menjadi vokalis utama dari LEDApple, band rock asal Korea Selatan.

Hingga saat ini, Han Byul sudah mengisi berbagai soundtrack untuk drama Korea. Selain memiliki kesibukan di Korea, Jang Han Byul juga sempat tampil di Malaysia ketika mengikuti reality show di negeri jiran tersebut.

3. Here I Am - Jo Hyun Ah (Urban Zakapa)

Lagu ini menceritakan tentang penantian tentang orang yang disukai sejak lama. Penulis "Here I Am" adalah Yoon Bok Hee atau dikenal juga dengan sebutan B.O.K. Selain menjadi anggota Urban Zakapa, Hyun Ah juga pernah menjadi mentor di "The Unit: Idol Rebooting Project".

4. Puzzle - So You dan Park Woo Jin (AB6IX)

Lirik dari lagu "Puzzle" menceritakan tentang kegalauan hati saat menyongsong harapan baru. So You dan Park Woo Jin (AB6IX) dipercaya sebagai penyanyi dari lagu yang liriknya ditulis oleh Hwang Yong Joo dan Park Woo Jin.

So You memulai karirnya di industri musik sebagai salah satu anggota dari girl group SISTAR. Nama Park Woo Jin sudah dikenal publik sejak ia eksis di boy group Wanna One. Sejak Wanna One dibubarkan, Woo Jin debut bersama boy group AB6IX.

5. Keep Going - DinDin

DinDin merupakan salah satu rapper kenamaan di Korea Selatan dengan nama asli Lim Cheol. Tidak hanya menyanyikan lagu untuk soundtrack Mr. Queen, DinDin juga terlibat dalam proses penulisan liriknya.

Pesan positif seperti untuk terus berusaha dalam mencapai impian disematkan pada lirik lagu "Keep Going". Lagu ini juga memiliki irama dengan beat yang riang sehingga dapat dijadikan sebagai lagu penyemangat. DinDin juga merupakan member tetap dari variety show "2 Days 1 Night".

6. The Great Recipe - sEODo

"The Great Recipe" dalam film Mr. Queen merupakan lagu yang liriknya ditulis oleh DANI dan Howl. Lagu ini dinyanyikan oleh sEODo yang memiliki nama asli, Seo Jae Hyun. sEODo merupakan penyanyi yang mengombinasikan musik tradisional khas Joseon dengan musik pop Korea modern. Nama sEODo semakin dikenal sejak menjadi salah satu peserta di "I Can See Your Voice Season 7".