Usai Lakukan Wajib Militer, Grup K-Pop Ini Siap Tampil Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa grup K-Pop yang vakum bersiap kembali ke dunia hiburan tahun ini di saat anggota mereka sedang menyelesaikan wajib militer. Pengumuman dari generasi kedua grup idola, meliputi SHINee, 2PM dan Highlight, itu menimbulkan semangat dari penggemar.

SHINee akan tampil di acara live istimewa "The Ringtone: SHINee is Back" yang tayang di YouTube dan V Live pada 31 Januari. Empat anggotanya akan merefleksikan aktivitas mereka sejak debut, juga berdiskusi dan menampilkan karya terbaru dari album mereka yang akan rilis tahun ini. Hal itu disampaikan agensi SM Entertainment seperti dikutip dari Korea Times.

Setelah merilis album "The Story of Light" pada 2018, Onew, Key dan Minho mengikuti wajib militer dan selama dua tahun SHINee tidak mengeluarkan album baru. Setelah Minho jadi anggota terakhir yang merampungkan wajib militer pada November tahun lalu, SM Entertainment mengumumkan "comeback" mereka di konser daring "SMTOWN Live" awal bulan ini. SHINee debut pada 2008 dan telah menelurkan lagu terkenal termasuk "Ring Ding Dong", "Lucifer" dan "Sherlock".

Grup lain yang dinanti adalah 2PM, hiatus sejak 2017. Setelah anggotanya, Ok Taec-yeon, Jun. K, Woo-young dan Chan-sung serta Jun-ho kembali ke kehidupan sipil, 2PM juga mengumumkan akan kembali berkarya tahun 2021. Grup beranggotakan enam orang ini debut pada 2008 dan dikenal dengan lagu-lagu seperti "10 Out of 10", "Heartbeat" serta "Again & Again".

Sementara grup Highlight yang hiatus setelah album "Outro" (2018) menyiratkan akan "comeback" setelah Son Dong-woon jadi anggota terakhir yang menyelesaikan wajib militer bulan lalu. Mereka debut dengan nama BEAST pada 2009 dan telah merilis lagu-lagu populer seperti "Mystery" dan "Fiction". Setelah meninggalkan agensi Cube Entertainment, mereka kembali ke dunia K-pop dengan nama baru: Highlight.

Topik lain yang diperbincangkan adalah apakah BIGBANG akan kembali tahun ini. Setelah satu anggotanya, Seungri, terbelit berbagai skandal dan meninggalkan grup pada 2019, BIGBANG awalnya akan kembali tampil di Coachella 2020 yang sayangnya dibatalkan akibat pandemi. Namun isyarat bahwa G-Dragon sedang mengerjakan lagu baru pada akhir 2020 telah menciptakan antisipasi atas kemungkinan kembalinya grup tersebut.