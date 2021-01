Adegan Pelukan Ala Drakor Ikatan Cinta Episode 135 Sukses Menghipnotis Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta - Sinetron Ikatan Cinta Episode 135 yang tayang pada Sabtu malam ini, 23 Januari 2021 sukses menghipnotis penggemar. Mereka gemas dengan adegan pelukan dengan nuansa drakor yang dilakukan Aldebaran Alfahri dan Andin Kharisma Putri di rooftop kafe, seperti diceritakan dalam sinetron itu.

Kegemasan penonton terhadap Mas Al, menyebut nama panggilan kesayangan Aldebaran, karakter bos PT Aldebaran Sejahtera yang terlihat ingin melindungi istrinya, Andin diungkapkan di Twitter. Perbincangan di linimasa Twitter dipenuhi para pecinta sinetron ini dengan tagar #IkatanCintaEp135 mencatat nyaris 11 ribu percakapan dan membuatnya sempat merajai trending topic.

"Scene rooftop indah sekaliiii ya Lord...! Nggak ngerti lagi gue, alurnya, visualnya, eksekusinya di pemainnya terluv, nggak kaleng-kaleng woooo...Terima kasih kerja keras tim semuanya!" cuit @KoperAndin. "Closing episode malam ini terbaik banget. Thanks buat semua cast, crew, penulis. Kalian hebat!! Membuat karya seepic ini. Mau sungkem online ke kalian," tulis @AldebabanyaCha.

Adegan Aldebaran Alfahri dan Andin Kharisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Foto: Twitter.

Ada juga yang mencuitkan perkataan Andin saat dipeluk Aldebaran sewaktu menuruni rooftop dengan tali. "Dia yang kubenci memelukku begitu erat melindungiku memastikan agar aku aman. Ragaku ingin ku menjauh tapi hatiku ingin berlabuh dan kamu adalah tujuanku dan masa depanku." Andin. When Al hugged her, held her hands, protected her membuat jantung dan hatiku terbang," cuit @im_naash.

Mereka juga menyinggung Aldebaran yang memperlihatkan sisi lain dirinya bisa lembut kepada istrinya. "Ihiw. Kusuka kusuka adegan ini. Sumpah kalau Mas Al pakai suara gini, gak ngomel-ngomel, lembut bukan Andin doang yang luluh Mas. Penonton luluh semua kalau lagi caranya,"cuit @anindira_nara.

Mereka pun menyinggung akting Arya Saloka sebagai Aldebaran dan Amanda Manopo memerankan Andin yang terlihat natural dan amat indah. "Natural banget kalian, berasa gak lihat sinetron aku tuh, kaya lihat tetangga yang lagi mesra-mesraan, jiwa iriku bergejolak," tulis @19102020IC.

Sinetron Ikatan Cinta menjadi sinetron tersukses sepanjang sejarah sinetron Indonesia. Rating dan tingkat sharenya terus mencatatkan rekor. Kemampuan penulis skenario dan sutradara menghadirkan gaya drama Korea menjadi kunci keberhasilan sinetron ini. Ditambah akting luar biasa pemeran pasangan Sultan Pondok Pelita, untuk menyebut setting istana Aldebaran membuat penonton seperti melihat kemesraan di dunia nyata.