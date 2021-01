Bagikan Trailer Ikatan Cinta Adegan Berbahaya, Arya Saloka Mengaku Tangan Robek

TEMPO.CO, Jakarta - Arya Saloka membagikan trailer Ikatan Cinta episode 135 yang akan tayang nanti malam pukul 19.30, Sabtu, 23 Januari 2021. Ada adegan berbahaya yang harus dilakoni Arya dan Amanda Manopo.

"Malem ini sebelum kejadian tangan robek," tulis Arya saat membagikan trailer itu di akun Instagramnya, satu jam lalu. Trailer sinetron Ikatan Cinta selalu ditunggu para penontonnya yang terus mencetak rekor rating dan tingkat sharenya itu.

Dalam trailer itu, terlihat Aldebaran, tokoh yang diperankan Arya, berkomunikasi dengan penjaga kafe yang berada di bawah, saat ia dan Andin (Amanda Manopo) terjebak oleh taktik Erlangga dan Michelle. Mereka dikunci berdua di rooftop kafe selama tiga jam. Lantaran dalam situasi tengah bertengkar, Andin ingin keluar dari rooftop itu untuk menghindari berlama-lama dengan suaminya.

Aldebaran, yang terlambat mengungkapkan cinta kepada istrinya, berusaha meyakinkan Andin bahwa mereka bisa keluar dari rooftop dengan cara terjun menggunakan tali. "Ini berbahaya, Mas. Kalau misalkan kita jatuh bagaimana?" tanya Andin. "Dengerin saya, Ndin. Saya enggak akan biarin kamu jatuh," kata Aldebaran Alfahri. Aldebaran selanjutnya memeluk istrinya dengan erat dan satu tangan kirinya memegang tali.

Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta. Foto: IG @arya.saloka

Trailer ini sanggup memancing belasan ribu komentar. Netizen bertanya-tanya apakah Arya benar-benar terluka. "Mas Al tangnnya robek? Aduuuhhh get well soon," tulis @siftnya. "Haduuuuuuhhh kenapa Mas Al tangannya...Langsung panik dunks. Sepanik tadi nunggu trailer gak nongol-nongol...ehh akhirnya trailernya keluar juga.GWS Mas Al, tangnannya biar bisa meluk Andin sama Reyna ya," tulis @dee_dee.f.

Dalam salah satu video yang dibagikan viral, terlihat salah satu jari kiri Arya dibebat plester untuk menutup luka. Sepertinya, tangannya tergesek tali yang digunakan saat beradegan menuruni rooftop dengan menggunakan tali itu.

Adegan pelukan ini juga menimbulkan kegemasan penonton. "Cieee...Aladin otw dong Mas Al. Deee keren euy, sukses buat semuanya tanpa kecuali y. Semoga terus rating satu," tulis @ika_hibban. Aladin adalah ungkapan untuk calon anak Al dan Andin, yang tercetus dari pernyataan Kiky, asisten rumah tangga keluarga Aldebaran. "Serius nanya, istrimu gak cemburu, Bang," tulis @dyta.dm kepada Arya. Istri Arya adalah Putri Saloka, yang juga pemain sinetron dan film.

Sinetron Ikatan Cinta yang kerap dinilai rasa drama Korea ini memang berbeda dari sinetron Indonesia kebanyakan. Kombinasi akting, kostum, alur yang masuk akal, dan rasa-rasa Korea, membuat penontonnya terhipnotis. Ikatan Cinta terus mencetak rekor. Pada episode 131, mampu mencetak rating 13 dan share 44,7. Ini merupakan nilai penerimaan sinetron tertinggi di Indonesia sejak tahun 2005 lalu, mengalahkan Cinta Fitri.

Akting natural dari Arya Saloka, Amanda Manopo, dan terutama Arikha Farikha Shaqila sebagai Reyna, yang berakting maut meski baru berumur lima tahun berhasil mengoyak hati penonton. Adegan Arya dan Amanda sekadar berpelukan, bisa membuat Ikatan Cinta trending topic Twitter. Pagi setelah tayang episode baru, penonton selalu menunggu trailer yang biasanya dibagikan di atas jam 10, hal yang baru untuk sinetron Indonesia.