JLo Selipkan Let's Get Loud Saat Nyanyikan Lagu Rakyat di Pelantikan Joe Biden

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan penyanyi JLo dalam pelantikan Joe Biden - Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat pada Rabu, 20 Januari 2021 mencuri perhatian. Ia didapuk menyanyikan dua lagu rakyat yakni This Land is Your Land dan America the Beautiful.

Secara tak terduga, Jennifer Lopez menyelipkan sepenggal lirik dari lagunya sendiri, Let's Get Loud usai menyanyikan This Land is Your Land dan America the Beautiful. "Penampilan J.Lo lambat, lalu cepat, dilanjut medley, diteruskan dalam bahasa Spanyol, dan pada akhirnya, J.Lo menambahkan sedikit Let's Get Loud," seperti ditulis Vulture yang menilai penampilannya. Ia mengakhiri lagunya dengan lirik di America the Beautiful.

Saat mengucapkan medley bahasa Spanyol, tunangan Alex Rodriguez ini mengatakan, "Satu bangsa di bawah Tuhan, tak terpisahkan, dengan kebebasan dan keadilan untuk semua," kata Lopez.

Jennifer Lopez tampil dalam perayaan malam tahun baru di Times Square, New York, AS, 31 Desember 2020. JLo tampil dengan gaya glamor menggunakan gaun putih yang tampak mengkilap. Gary Hershorn/Pool via REUTERS

Keberaniannya memodifikasi lagu dengan pesan moral perdamaian di acara paling penting bagi rakyat Amerika inilah yang justru membuatnya menuai pujian. CNN menuliskannya, gayanya memperlihatkan inilah lagu baru Amerika di era baru. Pembawa acara, Amy Klobuchar pun memujinya. "Wah, keren banget."

Sebelumnya, banyak yang terpukau dengan busana dan penampilan Lady Gaga. Gayanya yang anggun dengan vokal suara yang bulat membuatnya menuai pujian saat menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, the Star-Spangled Banner. Tapi saat J-Lo masuk dengan busana putih lebih simpel, langsung mencuri perhatian.

Penampilannya itu juga diunggah di akun Instagramnya. Lebih dari 15 ribu komentar yang memuji penampilannya. Aktris Vanessa Hudgens pun meninggalkan jejan pujian di kolom komentar. "Benar-benar dewi." Direktur Digital Oprah Magazine, Arianna Davis berterima kasih kepada mantan istri Marc Anthony itu. "Terima kasih telah mewakili dan membuat kami bangga."

Jennifer Lopez adalah salah satu dan sebagian besar pesohor Amerika Serikat yang mendukung Joe Biden - Kamala Harris di masa kampanye. JLo dan tunangannya didapuk sebagai juru kampanye resmi Biden - Harris.

VULTURE| CNN | BILLBOARD