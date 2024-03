Deretan Bintang Pemain Film Atlas Selain Jennifer Lopez

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez akan segera hadir dalam film terbarunya yang berjudul Atlas. Dalam film ini, aktris yang akrab disapa J-Lo ini memerankan karakter utama bernama Atlas Shepherd, seorang analis data yang brilian. Film dengan latar waktu di masa depan ini menceritakan peradaban manusia yang bersaing dengan kecerdasan buatan para robot.

Di film Atlas, aktris yang berumur 51 tahun itu berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan peradaban manusia. Ia mendapat misi untuk menangkap robot nakal yang memiliki masa lalu misterius dengannya. Namun, ketika misi tersebut berjalan tidak sesuai rencana, satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan masa depan umat manusia dari kecerdasan buatan adalah dengan mempercayainya.

Dikutip dari Tudum by Netflix, Atlas merupakan film fiksi ilmiah. Menjanjikan petualangan antar-galaksi yang dipenuhi dengan teknologi tinggi dan dunia futuristik, Film ini ditulis oleh Leo Sardarian dan Aron Eli Coleite, serta disutradarai oleh Brad Peyton, yang sebelumnya mengarahkan film-film seperti San Andreas dan Rampage.

Selain Jennifer Lopez, berikut adalah deretan aktor dan aktris yang turut bintangi film Atlas.

Simu Liu

Simu Liu adalah seorang aktor Kanada keturunan Tionghoa yang dikenal atas perannya sebagai Shang-Chi dalam film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Sebelum meraih peran utama dalam film Marvel, ia berperan sebagai Jung Kim dalam sitkom CBC Kim's Convenience (2016).

Selain menjadi aktor, Simu juga seorang penulis dan produser. Dia juga telah muncul dalam berbagai serial televisi seperti Heroes Reborn (2015), Nikita (2010), Warehouse 13 (2009), dan Air Crash Investigation (2003). Simu juga menulis dan memproduksi film pendek, serta berlatih seni bela diri dan pekerjaan aksi untuk film dan televisi.

Sterling K. Brown

Sterling K. Brown adalah seorang aktor pemenang Emmy Award yang dikenal atas perannya sebagai Randall Pearson dalam serial drama This Is Us (2016). Untuk perannya ini, Brown meraih Emmy Award untuk Aktor Utama Terbaik dalam Seri Drama, serta Golden Globe, menjadikannya aktor Afrika-Amerika pertama yang memenangkan kategori tersebut dalam sejarah acara penghargaan itu selama 75 tahun.

Brown juga telah menerima berbagai penghargaan lainnya termasuk NAACP Image Award dan Critics Choice Award. Selain berakting di televisi dan film, Brown juga aktif di panggung teater. Dia telah tampil dalam berbagai pertunjukan panggung di New York dan Los Angeles, serta memiliki pengalaman panjang di dunia teater. Sebelum terjun ke dunia akting, Brown membintangi serial Lifetime Army Wives (2007) selama tujuh tahun.

Abraham Popoola

Abraham Popoola adalah seorang aktor dan sutradara yang dikenal atas karyanya dalam berbagai film dan serial televisi. Dia telah muncul dalam produksi seperti Electric Dreams (2017), Les Misérables (2018), A Christmas Carol (2019), Cruella (2021), The Marvels (2023), dan Starstruck (2021). Selain berakting, Popoola juga memiliki pengalaman dalam menyutradarai film, seperti Ackee & Saltfish (2015).

Lana Parrilla

Dilansir dari IMDB, Lana Maria Parrilla adalah seorang aktris Amerika yang terkenal karena perannya di televisi. Dia mulai dikenal saat menjadi anggota pemeran reguler dalam Spin City (1996) dan kemudian membintangi beberapa serial seperti Boomtown (2002-2003), Swingtown (2008), dan Miami Medical (2010).

Namanya semakin melambung saat memerankan Ratu Jahat/Regina Mills dalam serial fantasi Once Upon a Time (2011). Selain karir di layar kaca, Parrilla juga aktif di panggung teater dan telah menerima beberapa penghargaan atas bakat aktingnya.

