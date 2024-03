Viral Jennifer Lopez dan Ben Affleck Bersihkan Sampah Sendiri Usai Nonton Bioskop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Jennifer Lopez dan Ben Affleck mencuri perhatian karena viral video mereka membersihkan sampah setelah menonton di bioskop. Keduanya menghadiri pemutaran film Dune: Part Two di Los Angeles pada Senin malam, 4 Maret 2024, kemudian terlihat membersihkan tempat duduknya dari sampah sebelum meninggalkan bioskop.

Momen tersebut direkam oleh seorang penonton yang duduk beberapa baris di belakang Jennifer Lopez dan Ben Affleck. Setelah film selesai dan lampu studio bioskop dinyalakan, Ben Affleck berdiri sambil menunduk untuk mengambil sampah-sampah di sekitar tempat duduknya. Istrinya yang dikenal dengan nama panggung J.Lo itu berdiri di belakangnya sambil membawa kembali gelas minuman dan ember popcorn untuk dibawa keluar.

"Dune 2 LUAR BIASA. Adegan post credit menyadari JLo dan Ben Affleck sedang duduk tepat di depan kami haha," tulis pemilik akun Twitter/X @GehrigRyan pada Selasa, 5 Maret 2024, melengkapi video berdurasi 6 detik itu.

Jennifer Lopez dan Ben Affleck Banjir Pujian

Netizen membanjiri unggahan itu dengan pujian di kolom komentar. Mereka salut dengan Jennifer Lopez dan Ben Affleck sebagai figur publik memberikan contoh yang baik. Mengingat masih banyak penonton bioskop yang meninggalkan sampah di kursi setelah selesai menonton film.

"Hormat untuk mengambil barang-barang mereka dan membersihkan kursi," tulis netizen. "Video ini meyakinkan saya bahwa selebriti hanyalah orang normal seperti kita," tulis lainnya. Selain itu, ada juga yang justru fokus ke ember popcorn Jennifer Lopez yang masih terisi penuh meski filmnya sudah selesai. "Berikan popcorn dan minuman itu padaku, tolong jangan disia-siakan," tulis @supreme***.



Jennifer Lopez dan Ben Affleck pernah batal menikah pada 2003. Mereka kembali menjalin hubungan pada 2021, lalu bertunangan dan menikah pada 2022. Dalam album baru dan film pendampinnya, This Is Me... Now, Jennifer mendokumentasikan kisah cintanya dengan Ben Affleck.

