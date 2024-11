Taeyeon Siap Comeback dengan Mini Album Letter To Myself November Mendatang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taeyeon, anggota girl group legendaris Girls' Generation atau SNSD akan kembali menghiasi panggung musik dengan merilis mini album keenamnya bertajuk Letter To Myself. Pada Senin, 28 Oktober 2024, tepat tengah malam waktu Korea Selatan, Taeyeon resmi mengumumkan rencananya melalui akun YouTube dan media sosial.

Album tersebut dijadwalkan rilis pada 18 November mendatang, pukul 18.00 KST “TAEYEON The 6th Mini Album (Letter To Myself) → 2024.11.18 6PM KST,” tulisnya dalam unggahan di akun X resmi.

Teaser Album Taeyeon Bernuansa Klasik yang Memikat

Pengumuman ini juga disertai klip pendek berdurasi 16 detik, yang memperlihatkan sosok Taeyeon dalam cuplikan bernuansa klasik. Video tersebut menampilkan potret samping Taeyeon yang sedang menulis di depan jendela, dalam gaya sinematik menyerupai rekaman pada rekaman film lama.

Klip pendek itu memberikan kesan nostalgia dan kesan tentang perjalanan refleksi diri. Meski singkat, teaser ini menciptakan antusiasme tinggi di kalangan penggemar yang menantikan kembalinya penyanyi berusia 35 tahun ini ke panggung musik solo. Mengingat Taeyeon dikenal dengan kemampuan vokalnya yang kuat dan karya-karya solonya yang kerap mendominasi tangga lagu Korea.

Detail Album Terbaru Taeyeon

Letter To Myself akan berisi enam lagu, termasuk lagu utama yang berjudul sama. Hingga saat ini, informasi lebih lanjut mengenai daftar lagu lengkap dan single utama belum diungkapkan.

Adapun album Letter to Myself menandai kembalinya Taeyeon SNSD setelah hampir satu tahun merilis album mini kelimanya, To. X pada November tahun lalu. Album tersebut masih bertahan di tangga lagu utama Korea Selatan.

Kolaborasi dan Aktivitas di Pasar Global

Pada Agustus lalu, Taeyeon juga menarik perhatian dunia musik global saat berkolaborasi dengan penyanyi Inggris, Sam Smith, dalam remix lagu ‘I’m Not The Only One’. Kolaborasi ini menghadirkan lirik berbahasa Korea pada bagian awal dan bridge, sebagai perayaan 10 tahun debut album Sam Smith.

Kolaborasi ini menambah deretan karya internasional Taeyeon, dan memperluas jangkauan kariernya yang tak hanya di musik, tapi juga di acara varietas TV, iklan, dan pengisi suara original soundtrack (OST).

