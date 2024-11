Sinopsis Brewing Love, Drama Baru Kim Sejeong dan Lee Jong Won

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor terbaru dijadwalkan akan tayang pada November 2024. Salah satu drama yang menuai antusiasme tinggi dari penggemar adalah kehadiran Brewing Love yang akan tayang mulai 4 November 2024. Ini adalah drama comeback Kim Sejeong, setelah terakhir bermain dalam The Uncanny Counter 2 pada 2023 lalu.

Disutradarai oleh Park Seon Ho, Kim Sejeong akan beradu akting dengan Lee Jong Won sebagai pemeran utama dalam drama ini. Sebelumnya, Lee Jong Won dikenal karena penampilannya dalam drama populer Knight Flower. Sementara Kim Sejeong adalah pemain drama hit dari adaptasi Webtoon, Business Proposal.

Baca juga: Mengenal Para Pemeran Drakor Face Me

Brewing Love adalah sebuah drama yang mengusung genre komedi romantis ringan. Drama Korea ini dapat disaksikan secara legal di platform streaming Viu, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia. Berikut ini sinopsis Brewing Love yang dibintangi oleh Kim Sejeong dan Lee Jong Won.



Sinopsis Brewing Love

Brewing Love adalah drama yang mengikuti kisah cinta antara wanita tangguh dan blak-blakan dengan pria yang lembut dan teliti. Diceritakan, Chae Yong Joo adalah mantan anggota pasukan khusus wanita di militer. Dia memiliki kekuatan fisik yang kuat, ketabahan mental yang kuat, dan penuh dengan keceriaannya sendiri.

Meski begitu, Chae Yong Joo pandai menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Saat ini, dia bekerja sebagai tenaga penjualan untuk sebuah perusahaan minuman keras. Dia telah bekerja di perusahaan itu selama 6 tahun dan telah memperoleh gelar ratu penjualan.

Chae Yong Joo sangat mengabdikan diri pada pekerjaannya dan cabang tempat dia bekerja. Namun suatu hari, cabang itu berada di ambang penutupan. Untuk menghindari penutupan, dia pun menjalankan misi inovasi dengan menjual bir baru.

Yong Joo menargetkan mendapatkan bir baru dari dari Yoon Min Joo. Dia adalah seorang brewmaster & CEO perusahaan pembuatan bir. Yoon Min Joo adalah pria yang sensitif dan pandai merasakan emosi orang lain. Dia tinggal di daerah pedesaan yang damai dan tenang untuk fokus membuat bir dan emosinya. Tetapi, kemunculkan Chae Yong Joo yang tiba-tiba di hadapannya, mengubah hidupnya.

Di sisi lain, ada Bang A Reum yang merupakan seorang manajer tim perencanaan. Dia bersaing dengan Chae Yong Joo untuk mendapatkan tempat pembuatan bir milik Yoon Min Joo. Di tengah persaingan itu, Chae Yong Joo ditemani oleh sahabatnya yang berjiwa bebas, Oh Chan Hwi.



Tentang Drama Brewing Love

Judul drama: Brewing Love

Dikenal juga dengan judul: Chwihaneun Lomaenseu, Juui Ileumeuro, Drunk Romance, Drunken Romance, In the Name of the Lord, In the Name of Alcohol, In The Name of Liquor, Romance in the Making

Judul asli (hangul): (Chwihaneun Romaenseu)

Sutradara: Park Seon Ho

Penulis skenario: Lee Jung Shin

Genre: Komedi, Romantis

Tanggal Tayang: 4 November 2024

Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

Total episode: 12 episode

Durasi per episode: 60 menit

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tempat tayang: Viu, ENA, Genie TV

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain Drama Brewing Love

Drama Brewing Love dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Kim Sejeong sebagai Chae Yong Joo

2. Lee Jong Won sebagai Yun Min Joo

3. Shin Do Hyun sebagai Bang A Reum

4. Baek Sung Chul sebagai O Chan Hwi

5. Baek Hyun Joo sebagai Go Sook Ja

6. Park Jee A sebagai Shim Young Ja

7. Jang Hyuk Jin sebagai Lee Jang

8. Jang Won Young sebagai Tr. Kim

9. Choi Bo Kwang sebagai Lee Na Ri

10. Ryu Won U sebagai Kang Beom

11. Kim Joong Hee sebagai Yeom Jang Gyun

VIU | ASIANWIKI | MYDRAMALIST

Pilihan Editor: Jeff Smith Perankan 4 Kepribadian di Aku Tak Membenci Hujan: Prosesnya Mengoyak Hati