Adu Akting Pemeran Arjuna di Mahabharata Shaheer Sheikh dan Kajol di Film India Do Patti

TEMPO.CO, Jakarta - Film India di Netflix terbaru karya Shashanka Chaturvedi, Do Patti, menampilkan kisah seorang pria bernama Dhruv Sood (Shaheer Sheikh) dari kota perbukitan kecil yang selalu memukuli istrinya, Saumya (Kriti Sanon). Saat Dhruv ingin membunuh Saumya, inspektur polisi, Vidya Jyothi atau VJ (Kajol), membantu menyelamatkan dan mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, VJ menjalankan tugasnya dengan penuh aksi konyol mirip dengan komedi romantis.

Mengacu gadgets360, Do Patti berhasil menggambarkan patriarki, kekerasan terhadap perempuan, trauma masa kecil, dan dampak yang mendalam. Film ini menampilkan tindakan Dhruv yang memukuli Saumya dengan brutal. Kasus KDRT ini diselesaikan dengan bantuan VJ sebagai polisi yang penuh aksi komedi.

Selain mengangkat isu KDRT, Do Patti ramai dibicarakan publik lantaran akting para pemainnya, terutama Shaheer Sheikh dan Kajol. Adapun, profil singkat kedua pemain tersebut sebagai berikut:

Shaheer Sheikh

Berdasarkan Imdb, Shaheer Sheikh lahir pada 26 Maret 1984 di Bhaderwah, Jammu, India. Ia merupakan pengacara yang beralih profesi menjadi aktor dan model televisi India. Ia terkenal karena perannya sebagai Arjuna dalam serial mitologi Mahabharata (2013) dan Dev Dixit dalam Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi (2016).

Sheikh sudah memulai debut televisinya melalui serial Disney Channel, Kya Mast Hai Life, pada 2009. Lalu, ia memulai debutnya dalam sinetron harian India sebagai pemeran utama melalui Navya: Naye Dhadkan Naye Sawaal pada 2011. Ia juga memerankan tokoh-tokoh sejarah, seperti Nana Sahib dalam Jhansi Ki Rani dan Salim dalam Dastaan-E-Mohabbat: Salim Anarkali.

Tak hanya berkiprah di negara kelahirannya, Sheikh juga merupakan bintang populer di Indonesia. Bahkan, ia membintangi beberapa film serta serial televisi Indonesia, yaitu Turis Romantis, Cinta Di Langit Taj Mahal, dan Roro Jonggrang. Ia juga pernah menjadi pembawa acara Asia's Got Talent dan Panah Asmara Arjuna.

Kajol

Dilansir Britannica, Kajol lahir pada 5 Agustus 1974 di Mumbai, India. Ia memulai peran pertamanya dalam Bekhudi pada 1992. Meskipun film tersebut tidak laku di pasaran, ia mendapat perhatian atas penampilannya dan muncul dalam film Baazigar yang beradu akting dengan Shah Rukh Khan pada 1993.

Setelah itu, Kajol semakin melambung sebagai aktris dan mendapatkan pujian dari para kritikus berkat aktingnya dalam beragam film, seperti Udhaar Ki Zindagi (1994), Dilwale Dulhania Le Jayenge atau DDLJ (2015), Gupt: The Hidden Truth (1997), dan Kuch Kuch Hota Hai (1998). Selama tampil dalam film tersebut, ia berhasil meraih penghargaan, yaitu Penghargaan Filmfare untuk Aktris Terbaik melalui DDLJ dan Kuch Kuch Hota Hai.

Lalu, pada 2001, Kajol memainkan peran utama dalam drama Kabhi Khushi Kabhie Gham yang berhasil memecahkan rekor box office dan menjadi film terlaris kedua di India saat itu. Berkat film ini, Kajol juga memenangkan penghargaan aktris terbaik di Penghargaan Filmfare.

Selanjutnya, ia semakin sukses dengan karier aktingnya dan membintangi beberapa film sampai saat ini. Film yang dibintangi Kajol, di antaranya U Me Aur Hum (2008), My Name Is Khan (2011), Dilwale (2015), Tribhanga (2021), dan Salaam Venky (2022). Saat ini, ia bersama Shaheer Sheikh sedang membintangi film Do Patti yang telah tayang di Netflix sejak 25 Oktober 2024.

