Sinopsis Mr. Plankton, Drama Netflix Terbaru Tayang 8 November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mr. Plankton menjadi drama Korea atau drakor terbaru yang akan tayang awal November 2024 mendatang. Drama besutan Netflix ini akan tayang mulai 8 November dengan dibintangi oleh Woo Do Hwan dan Lee Yoo Mi. Menjelang penayangannya, Netflix pun merilis teaser dan first look atau gambar penampilan pertama para pemerannya.

Bergenre komedi romantis, drama ini menggambarkan kisah orang-orang yang tidak dapat berbaur atau terhubung dengan siapa pun, seperti plankton. Melansir dari Soompi, drama Mr. Plankton ditulis oleh penulis skenario Jo Young yang pernah membuat drama hit It’s Okay to Not Be Okay. Dia bekerja sama dengan sutradara Hong Jong Chan, yang sukses menyutradarai Juvenile Justice dan Dear My Friends.

Lantas seperti apa sinopsis Mr. Plankton, drama Netflix terbaru yang akan tayang pada 8 November 2024 itu? Berikut informasi selengkapnya.



Sinopsis Drama Mr. Plankton

Drama Korea yang satu ini mengikuti kisah seorang pria dan wanita yang tidak bahagia. Mereka kemudian dipaksa untuk menemani satu sama lain selama sisa masa hidupnya.

Diceritakan, Hae Jo adalah seorang pria dewasa yang menjalani hidup dengan tidak bahagia. Saat ini dia tidak memiliki seorang pun yang mencintai dan menyayangi dirinya, termasuk dirinya sendiri. Selain itu, Hae Jo juga tidak mengetahui siapa ayah kandungnya dan tumbuh tanpa sosok ayah.

Latar belakang itu membuat orang-orang berpikir bahwa Hae Jo lahir dari sebuah kesalahan. Suatu hari, dia mendengar berita yang mampu mengubah hidupnya dan membuka sedikit peluang untuk Hae Jo hidup bahagia. Dia pun memutuskan untuk pergi mencari ayah kandungnya.

Dalam perjalanan mencari ayah kandungnya itu, Hae Jo tiba-tiba bertemu kembali dengan mantan pacarnya, Jo Jae Mi. Saat itu Jae Mi akan menikah dengan seorang pria yang setia dan berasal dari keluarga terkemuka bernama Eoh Heung.

Jae Mi yang tidak pernah bahagia dan tidak memiliki keluarga sejak kecil, selalu bermimpi untuk mempunyai keluarga yang harmonis. Dia pun berencana menikahi Eo Heung, yang merupakan penerus Keluarga Eo, untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya itu.

Keluarga Eo, termasuk ibu mereka Beom Ho Ja, adalah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis makanan. Mereka pada awalnya tidak menyukai Jo Jae Mi menjadi istri Eo Heung. Tetapi akhirnya menerima Jae Mi karena Eo Heung mengatakan bahwa Jae Mi telah hamil anaknya.

Namun pada hari pernikahan mereka, sebelum upacara pernikahan dimulai Jo Jae Mi justru menghilang bersama Hae Jo yang tiba-tiba datang. Kehadiran Jae Mi ternyata membuat Hae Jo menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kebersamaan mereka juga membuat Jae Mi mampu mengatasi berbagai kesulitannya.



Tentang Drakor Mr. Plankton

Judul drama: Mr. Plankton

Judul romanisasi: Mr. Peullangkeuton

Tagline: "A drifting soul, a stole bride, and one last ride. Seriously, what could go wrong?"

Sutradara: Hong Jong Chan

Penulis skenario: Jo Yong

Genre: Komedi, Romantis, Drama

Tanggal tayang: 8 November 2024

Jadwal tayang: Setiap Jumat dan Sabtu

Jumlah episode: 10 episode

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Durasi per episode: 60 menit

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun

Perusahaan produksi: Base Story, HighZium Studio



Daftar Pemain Drama Mr. Plankton

Drakor Mr. Plankton dibintangi oleh deretan aktor dan aktris papan atas dari Korea Selatan. Berikut beberapa daftar pemainnya:

1. Woo Do Hwan sebagai Hae Jo

2. Lee Yoo Mi sebagai Jo Jae Mi

3. Oh Jung Se sebagai Eo Heung

4. Kim Hae Sook sebagai Beom Ho Ja

5. Kim Min Seok sebagai Yoo Ki Ho

6. Mok Ji Su sebagai Mi Seon

7. Lee El

8. Lee Hae Young

9. Oh Dae Hwan

10. Jo Han Chul

SOOMPI | ASIANWIKI | MYDRAMALIST | IMDB

Pilihan Editor: Tayang 8 November Mendatang, Ini Sinopsis dan Para Pemain The Fiery Priest 2