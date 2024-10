Deretan Pemeran Drakor Mr. Plankton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor baru, Mr. Plankton, produksi dari Netflix akan mulai tayang pada 8 November 2024, menampilkan Woo Do Hwan dan Lee Yoo Mi sebagai pemeran utama. Mendekati tanggal penayangannya, Netflix telah merilis cuplikan atau teaser serta tampilan pemerannya.

Mr. Plankton, drakor bergenre komedi romantis, bercerita tentang orang-orang yang sulit terhubung atau merasa berbeda dari orang lain, seperti plankton. Laporan Soompi, drama ini ditulis oleh Jo Young, penulis skenario dari It’s Okay to Not Be Okay, dan disutradarai oleh Hong Jong Chan, yang sebelumnya mengarahkan Juvenile Justice dan Dear My Friends.

Pemeran Mr. Plankton

1. Woo Do Hwan

Dikutip dari My Drama List, Woo Do Hwan, aktor Korea Selatan naungan H& Entertainment. Ia menempuh pendidikan Jurusan Teater di Fakultas Seni Pertunjukan, Universitas Dankook. Ia telah menjalani wajib militer pada 6 Juli 2020 hingga 5 Januari 2022. Debut aktingnya dimulai pada 2011 dalam drama Come, Come, Absolutely Come. Ia mendapat peran utama pertamanya pada 2017 dalam serial Save Me.

Perannya dalam Mad Dog, Woo Do Hwan, meraih penghargaan Aktor Baru Terbaik di KBS Drama Awards 2017. Pada tahun berikutnya, ia menerima Excellence Award dalam kategori Aktor Drama Senin-Selasa untuk perannya di Tempted pada MBC Drama Awards. Pada 2022, ia memenangkan Top Excellence Award, karena aktingnya aktingnya di Joseon Attorney: A Morality.

2. Lee Yoo Mi

Lee Yoo Mi, lahir pada 18 Juli 1994. Ia dikenal melalui perannya sebagai Ji Yeong dalam Squid Game (2021), Lee Na Yeon di All of Us Are Dead (2022), dan Gang Nam Soon dalam Strong Girl Nam-soon (2023). Ia memulai karier aktingnya pada 2010 dengan debutnya di film laga thriller The Yellow Sea. Pada tahun-tahun awal, ia membintangi berbagai film dan drama namun dengan peran kecil.

Pada 2021, Lee Yoo Mi, meraih ketenaran internasional lewat perannya sebagai Ji-yeong dalam serial Netflix, Squid Game. Popularitas serial tersebut mengangkat jumlah pengikutnya di Instagram secara drastis, dari 40 ribu menjadi lebih dari 6,5 juta dalam hitungan hari.

3. Oh Jung Se

Oh Jung Se, aktor naungan Prain TPC. Oh Jung Se, memulai kariernya di teater dan sejak itu muncul dalam banyak peran pendukung selama bertahun-tahun, terutama dalam Petty Romance (2010), Couples (2011), As One (2012), A Millionaire On the Run (2012), dan Running Man (2013).

Perannya dalam komedi romantis How to Use Guys with Secret Tips (2013) membuatnya mendapat perhatian khusus dari kritikus dan penonton. Hal ini menyebabkan, Oh Jung Se, dipilih untuk memerankan peran utama pertamanya dalam film The Hero.

4. Kim Hae Sook

Dikutip dari Asian Wiki, Kim Hae Sook, lahir pada 30 Desember 1955. Pada 1974, ia memulai debut aktingnya dalam drama Chief Inspector yang ditayangkan di MBC. Selama satu dekade, ia telah memenangkan lebih dari 10 penghargaan dan tampil dalam lebih dari 30 film. Kim Hae Sook, telah menerbitkan buku berjudul, Mother of Hallyu Stars: Kim Hae-sook's Story.

5. Kim Min Seok

Kim Min Seok, aktor naungan Respect Entertainment, yang terkenal karena perannya dalam drama Descendants of the Sunn dan Doctors. Ia mengikuti audisi di acara pencarian bakat televisi Superstar K3, namun, ia tereliminasi saat awal.

Ia tampil di semifinal bersama tiga kontestan lain yang juga tereliminasi lebih awal. Ia memulai debut sebagai aktor dalam Shut Up! Flower Boy Band di tvN. Kim Min Seok menjalani wajib militer pada 10 Desember 2018 hingga 20 Juli 2020.

