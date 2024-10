Netflix Dikabarkan Garap Serial Pride and Prejudice, Dolly Alderton Jadi Penulis Naskah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix dikabarkan sedang mengembangkan serial baru berdasarkan novel klasik Pride and Prejudice karya Jane Austen. Penulis naskah yang ditunjuk untuk proyek ini adalah Dolly Alderton, seorang penulis dan jurnalis asal Inggris yang dikenal lewat bukunya, Everything I Know About Love.

Netflix sendiri bukan pertama kalinya mengadaptasi karya Jane Austen. Pada 2022, layanan streaming ini telah merilis film Persuasion—dibintangi oleh Dakota Johnson, yang juga diadaptasi dari novel klasik Austen.

Pride and Prejudice: Perjalanan Cinta Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy

Jane Austen memang dikenal melalui berbagai karya yang sering diadaptasi ke layar kaca, salah satunya Pride and Prejudice, yang pertama kali diterbitkan pada 1813. Novel tersebut mengikuti kisah Elizabeth Bennet, seorang perempuan cerdas dan keras kepala.

Pada awalnya, Elizabeth merasa tidak suka terhadap Mr. Darcy, seorang pria kaya namun arogan. Namun, seiring berjalannya waktu, Elizabeth menyadari bahwa cinta lebih kuat dari rasa bangga dan prasangka.

Novel ini telah berulang kali diadaptasi untuk layar lebar dan televisi. Salah satu versi yang paling ikonik adalah film tahun 2005 yang dibintangi oleh Keira Knightley dan Matthew Macfadyen, serta miniseri BBC tahun 1995 yang diperankan oleh Colin Firth dan Jennifer Ehle.

Dolly Alderton dan Kesuksesan Kariernya

Dolly Alderton, yang dikabarkan menulis naskah serial ini, adalah penulis memoir Everything I Know About Love yang menjadi bestseller pada 2018. Buku tersebut menceritakan pengalamannya dalam menjelajahi kehidupan di usia 20-an. Pada 2022, buku tersebut diadaptasi menjadi serial sebanyak tujuh episode untuk BBC One dan Peacock.

Dolly juta merilis novel fiksi Good Material pada tahun lalu, yang menceritakan kisah seorang komedian pria yang tengah menghadapi masa-masa sulit setelah putus cinta.

Netflix dan Tren Adaptasi Novel Klasik

Adaptasi Pride and Prejudice ini semakin meramaikan tren adaptasi karya-karya klasik yang tengah digandrungi oleh penonton saat ini. Selain proyek BBC tentang Mary Bennet, sutradara Emerald Fennell juga sedang menggarap adaptasi Wuthering Heights, karya Emily Brontë, yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Jacob Elordi.

Meskipun demikian, pihak Netflix belum memberikan komentar resmi mengenai proyek Pride and Prejudice ini. Namun, euforia terhadap kabar serial ini semakin meningkat karena popularitas novel aslinya yang tak lekang oleh waktu.

DEADLINE | VARIETY

