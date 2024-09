Atlet Tembak Korea Kim Ye-ji akan Debut Akting Usai Viral di Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tembak asal Korea Selatan, Kim Ye-ji telah mendapatkan peran akting pertamanya. Peraih medali perak di ajang Olimpiade Paris 2024 ini akan berperan sebagai pembunuh bayaran dalam dalam Crush, serial spin-off dari film Asia.

Menurut perusahaan hiburan Asia Lab, film Asia mengeksplorasi kisah individu yang menghadapi kebencian dan diskriminasi rasial. Film yang disutradarai oleh Lee Jung Sub ini menampilkan pemeran aktor Amerika dan Asia, termasuk bintang India Anushka Sen.

"Kami gembira menyaksikan sinergi potensial yang akan muncul dari transformasi baru Kim Ye-ji dan Anushka Sen menjadi duo pembunuh," kata perwakilan Asia Lab, dikutip The Guardian, Jumat, 20 September 2024.

Kim Ye-ji Gugup Memulai Debut Akting Jadi Pembunuh

Atlet Tembak Korea, Kim Ye-Ji di Olimpiade Paris 2024. Foto: X/@Olympics

Agensi Kim Ye-ji, PLFIL mengungkapkan bahwa sang atlet gugup memulai debut aktingnya. Namun, ini akan menjadi hadiah besar bagi para penggemar Kim Ye-ji yang telah mendukungnya di dalam dan di luar lapangan tembak.

"Kim Ye-ji sangat gembira sekaligus gugup saat akan memulai debutnya sebagai pembunuh yang menawan dalam serial spin-off tersebut. Setelah dirilis, serial ini akan menjadi hadiah besar bagi para penggemarnya di seluruh dunia," kata yu Min Guk, CEO PLFIL.

Kim Ye-ji Viral di Olimpiade Paris 2024

Atlet berusia 32 tahun ini meraih medali perak pada nomor pistol udara 10 meter putri di Olimpiade Paris 2024 pada Juli lalu. Sikapnya yang sangat tenang, dipadukan dengan kacamata tembak berbingkai kawat dan topi bisbolnya, membuatnya hangat dibicarakan di seluruh dunia.

Saat video penembakannya menjadi viral, Kim Ye-ji menuai pujian dari para tokoh dunia, seperti Elon Musk. "Ia seharusnya berperan dalam film laga. Tidak perlu akting!" tulis Musk di platform media sosialnya X saat itu.

Pada Agustus lalu, Kim Ye-ji tampil dalam pemotretan majalah sebagai brand ambassador Louis Vuitton. Meski pemotretan ini hanya sekali, agensi PLFIL mengatakan mereka berencana untuk terus mendukung karier modeling Kim Ye-ji. Beberapa perusahaan di Korea Selatan, mulai dari perusahaan rintisan hingga merek ternama, telah menyatakan minat untuk menjadikannya brand ambassador mereka.

