Konser 20 Tahun Maliq & D'Essentials Penuh Interaksi dengan Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta - Maliq & D'Essentials menggelar konser untuk merayakan ulang tahun ke-20 band mereka hadir di blantika musik Indonesia pada Ahad, 14 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Konser Maliq & D'Essentials yang dilangsungkan di kawasan Jakarta Pusat ini penuh dengan interaksi dengan penggemar, mulai dari pemberian bingkisan, foto dengan penggemar, hingga pelukan.

Apresiasi Kesetiaan Penggemar Maliq & D'Essentials

Dalam konser 20 tahun perayaan karier di industri musik Indonesia, Maliq & D'Essentials menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada penggemar lewat beragam interaksi. Pada awal konser, Angga, vokalis band, melemparkan hadiah untuk para penggemar yang menonton di barisan belakang.

Tak hanya itu, Angga dan Indah lanjut memeluk dan berfoto dengan para penggemar kala menampilkan lagu Sampai Kapan. Dalam penampilannya, Angga juga terlihat beberapa kali mengambil ponsel penggemar dan meninggalkan rekaman video yang merekam dirinya di atas panggung.

Puncak interaksi dengan penggemar ditampilkan band Maliq & D'Essentials lewat lagu Coba Katakan. "Siapa yang pernah DM gue tapi enggak dibalas?" tanya Angga kepada penggemar.

Pertanyaan itu membuat salah seorang penggemar wanita yang berada di barisan depan maju ke atas panggung. Angga lanjut menyanyikan lagu Coba Katakan sambil merangkul dan berpelukan dengan penggemar yang beruntung itu.

Konser Maliq & D'Essetials Enerjik dan Penuh Gejolak

Maliq & D'Essentials mencoba menampilkan konser yang menyenangkan. Mereka sekali lagi hendak menunjukkan identitas mereka sebagai penampil yang baik lewat alur konser yang bergejolak.

Konser selebrasi 20 tahun berkarier ini dimulai dengan tensi yang tinggi lewat lagu Dunia Sekitar, Setapak Sriwedari, Semesta, The One Blow My Mind, dan Kangen. "Sudah panas belum? (Soalnya) sudah diajak lompat-lompat," ujar Indah, vokalis band Maliq & D'Essentials.

Untuk menghemat energi, band ini melanjutkan konser dengan alur yang lebih pelan lewat lagu Penasaran, Inilah Kita, Bagaimana Kutahu, dan Coba Katakan. "Kalian harus tahu, ini lagu hampir enggak dibawain hari ini. Tapi demi lu semua, gue ganti set list gue," kata Indah sebelum membawakan lagu Inilah Kita.

Maliq & D'Essentials meramu berbagai lagu mereka dan memasukan lagu dari awal debut hingga lagu terbaru. Ramuan ini berhasil membuat penggemar ikut bernyanyi sepanjang konser, terlebih pada lagu Untitled dan Himalaya.

GABRIELLA AMANDA

