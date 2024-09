FireHouse Akan Manggung di Indonesia dengan Vokalis Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock legendaris FireHouse dipastikan akan menggelar konser musik di Indonesia. Dalam penampilan kali ini, FireHouse akan tampil dengan Nate Peck sebagai vokalis pengganti C.J. Snare.

Dilansir dari Billboard Indonesia, konser FireHouse akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Dalam penampilan ini, FireHouse akan membawakan beberapa lagu andalan mereka seperti "Love of a Lifetime," "When I Look into Your Eyes," "I Live My Life For You," dan "Here for You." David Hodo, salah satu anggota band, menjanjikan penampilan istimewa yang akan menampilkan kualitas musikal dan energi tinggi FireHouse, kini dengan vokalis baru mereka, Nate Peck.

“Karena itulah kami ingin mengajak para fans untuk bernostalgia dan bernyanyi bersama band rock idola remaja '90-an ini. Kami yakin, sudah banyak juga fans yang menantikan mereka untuk manggung kembali bersama Nate Peck yang dipilih sebagai vokalis sepeninggal CJ Snare," kata David Ananda, Managing Director Color Asia Live selaku promotor.

Nate Peck, penerima tiket emas "American Idol" 2023 dari Musim 21, telah resmi bergabung dengan FireHouse sebagai vokalis utama baru band tersebut. Ia menggantikan mendiang vokalis utama FireHouse, C.J. Snare, yang meninggal dunia pada 5 April 2024 di usia 64 tahun setelah berjuang melawan kanker.

Dilansir dari blabbermouth.net, Nate Peck mencuri perhatian juri "American Idol," termasuk Luke Bryan, Katy Perry, dan Lionel Richie, dengan penampilannya yang luar biasa. Richie memuji Peck dengan mengatakan, "Itu brilian... Penyanyi rock terbaik yang pernah kita miliki. Kau hebat!" Sementara Perry mengungkapkan kekagumannya dengan berkata, "Sebenarnya, dia Sangat hebat!" Pujian tinggi dari ketiga juri tersebut membuat Nate Peck mendapatkan persetujuan bulat untuk melanjutkan ke tingkat kompetisi berikutnya.

Meski demikian, Peck memilih untuk meninggalkan acara tersebut dan mengejar karier musiknya di luar panggung "American Idol." Ia memfokuskan diri pada penampilan live di kancah rock Nashville yang sedang berkembang pesat dan menjadi penyanyi tamu bersama artis-artis nasional seperti Jack Russell's Great White. Kini, dengan bergabungnya Nate Peck, FireHouse siap untuk memasuki babak baru dalam perjalanan musik mereka.

Dilansir dari blabbermouth.net, Nate Peck pertama kali diperkenalkan kepada gitaris FireHouse, Bill Leverty, oleh gitaris Jack Russell's Great White, Robbie Lochner. Leverty mengungkapkan, "Ketika pertama kali mendengar jangkauan vokal, nada, dan kontrol Nate, saya langsung tahu bahwa dia akan sangat cocok menggantikan C.J. Snare yang sedang dalam pemulihan pascaoperasi.

Saya sangat menganjurkan agar Nate tampil di New England Rockfest pada Oktober 2023. Dia mempelajari lagu-lagu kami dengan sangat cepat dan benar-benar menguasainya di pertunjukan. Saya kemudian mengirim beberapa video kepada C.J., dan dia setuju, sambil berkata, 'ITU orangnya!'"

CJ Snare, vokalis utama sekaligus anggota pendiri Firehouse, meninggal dunia secara mendadak pada Jumat malam, 5 April 2024, di kediamannya di Orlando, Florida, AS, pada usia 64 tahun.

Menurut laporan The Hollywood Reporter, pada Minggu, 7 April 2024, band Firehouse mengumumkan berita kematian CJ Snare melalui pernyataan di laman Facebook resmi mereka pada hari yang sama.

“Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi Rock N Roll,” tulis mereka. “Dengan sangat sedih kami mengumumkan kepada dunia bahwa kami telah kehilangan saudara kami: C.J. Snare, pejuang rock and roll, vokalis utama, dan anggota pendiri Firehouse."

C.J. Snare adalah salah satu pendiri FireHouse. Ia membesarkan band itu sejak tahun 1980-an. Ia wafat setelah perjuangan panjang melawan kanker. Adapun penyebab resmi kematiannya adalah serangan jantung.

