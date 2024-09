Profil Jung Yu Mi, Pemeran Kepala Dayang Istana di Drakor Queen Woo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Yu Mi, seorang aktris asal Korea Selatan, kembali mencuri perhatian publik dengan penampilannya dalam drama korea bertema sejarah terbaru Queen Woo. Drakor ini menampilkan banyak bintang terkenal seperti Jeon Jong Seo, Kim Moo Yeol, Ji Chang Wook, Lee Soo Hyuk, dan Park Ji Hwan.

Dikutip dari Soompi, dalam drama Queen Woo, Jung Yu Mi memerankan karakter Woo Soon, kakak dari tokoh utama Queen Woo yang diperankan oleh Jeon Jong Seo. Karakter Woo Soon digambarkan sebagai kepala dayang istana yang terkenal akan kecantikannya di wilayah utara.

Mulai dari peran-peran kecil hingga menjadi aktris ternama, Jung Yu Mi telah menunjukkan kemampuan aktingnya dan memperoleh banyak pengakuan atas dedikasinya dalam dunia seni peran.

Mengenal Jung Yu Mi

Dikutip dari MyDramaList, Jung Yu Mi lahir pada tanggal 23 Februari 1984 di Busan, Korea Selatan. Ia memulai karirnya sebagai aktris dengan tampil dalam iklan Lotte Xylitol pada tahun 2003. Setelah itu, ia memainkan peran-peran kecil dalam beberapa serial TV dan film, seperti Silmido (2003), The Greatest Expectation (2003), dan Into the Mirror (2003).

Peran pertama yang membuat namanya dikenal luas adalah ketika ia memerankan karakter No Hyang Ki dalam drama A Thousand Days' Promise pada 2011. Berkat penampilannya tersebut, Jung Yu Mi berhasil memenangkan penghargaan "New Star Award" di ajang SBS Drama Awards pada tahun yang sama.

Setelah debut yang sukses, karir Jung Yu Mi terus berkembang. Pada 2012, ia kembali mencuri perhatian publik dengan memerankan karakter Hong Se Na dalam drama populer Rooftop Prince. Keberhasilannya memerankan karakter tersebut membuatnya dianugerahi penghargaan "Excellent Actress" dalam kategori Drama Special di ajang SBS Drama Awards 2012.

Pada tahun-tahun berikutnya, Jung Yu Mi terus menunjukkan kemampuan aktingnya melalui peran-peran dalam berbagai drama besar, seperti Wonderful Mama (2013), Six Flying Dragons (2015), dan The Master of Revenge (2016). Salah satu perannya yang paling diingat adalah ketika ia memerankan karakter Yeon Hee dalam drama Six Flying Dragons. Penampilannya dalam drama ini membuatnya memenangkan penghargaan "Excellent Actress" dalam APAN Star Awards 2016.

Penghargaan dan Pencapaian

Dikutip dari AsianWiki, Jung Yu Mi telah menerima berbagai penghargaan dan nominasi sepanjang karirnya. Selain penghargaan New Star Award di awal karirnya, ia juga telah memenangkan beberapa penghargaan akting lainnya. Pada 2016, ia meraih penghargaan "Excellent Actress" di ajang APAN Star Awards untuk perannya dalam drama The Roots of Throne. Pada tahun yang sama, ia juga memenangkan penghargaan serupa dalam drama Six Flying Dragons.

Kesuksesan Jung Yu Mi tidak berhenti di situ. Pada 2018, ia kembali memenangkan penghargaan Best Actress di ajang MBC Drama Awards untuk perannya sebagai Eun Sol dalam drama Partners for Justice.

Selain prestasi di dunia akting, Jung Yu Mi juga telah menunjukkan kemampuannya di luar layar kaca. Pada tahun 2013, ia bergabung dengan acara reality show We Got Married musim keempat, di mana ia dipasangkan dengan penyanyi Jung Joon Young.

Kemunculannya di acara tersebut membuatnya mendapatkan penghargaan "Best Newcomer Award" dalam kategori Variety Show di ajang MBC Entertainment Awards 2013. Ia juga mendapatkan penghargaan Rookie Award dalam kategori radio pada tahun 2017 berkat penampilannya sebagai DJ di acara Jeong Yu-mi's FM Date.

Pilihan Editor: Profil 6 Pemeran Drakor Queen Woo