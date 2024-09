The Room Next Door Dapat Dapat Standing Ovation 17 Menit di Venice Film Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Room Next Door karya Pedro Almodovar menerima tepuk tangan meriah atau standing ovation selama 17 menit di Venice Film Festival 2024. Itu adalah durasi terpanjang dalam gelaran tahun ini.

Pemutaran perdana tersebut juga dihadiri oleh bintang utama, Julianne Moore dan Tilda Swinton pada Senin, 2 September 2024. Setelah film berakhir, Pedro Almodovar itu mencium pipi Swinton dan Moore serta mengangkat tangan mereka. Sutradara asal Spanyol itu kemudian menuruni tangga dan secara tidak langsung memperpanjang tepuk tangan dengan berjabat tangan dengan para penggemar di teater.

Baca juga: Kata George Clooney Soal Rumor Gajinya dan Brad Pitt Rp 543 Miliar untuk Film Wolfs

Tilda Swinton terlihat memeluk Julianne Moore. Moore tampak berkaca-kaca saat Almodovar dengan penuh semangat menikmati semua tepuk tangan, sementara penonton meneriakkan, “Pedro! Pedro! Pedro!”

Pedro Almodovar kemudian melambaikan tangan kepada setiap penggemar di teater Sala Grande selama tepuk tangan meriah berlangsung. Saat tepuk tangan berakhir, sekitar menit ke-14, Almodovar memperpanjang tepuk tangan dengan berlari menuruni tangga dari balkon teater untuk memberi tanda tangan dan berswafoto dengan penggemar. Moore dan Swinton tertawa saat mereka mencoba memperkirakan kapan tepatnya mereka harus keluar dari teater.

Tentang Film The Room Next Door

Tilda Swinton dan Julianne Moore dalam film The Room Next Door. Foto: Instagram/@sonyclassics

The Room Next Door merupakan film yang diadaptasi dari novel Sigrid Nunez 'What Are You Going Through'. Dibintangi oleh dua pemenang Oscar yang memerankan Ingrid (Moore) dan Martha (Swinton), mantan sahabat yang bekerja di majalah New York yang sama di awal karier mereka.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Keduanya menghidupkan kembali persahabatan mereka setelah kehilangan kontak. Saat mereka membenamkan diri dalam kenangan masa lalu, anekdot, seni, dan film, Martha, yang berjuang melawan kanker serviks stadium akhir, ingin mati dengan bermartabat dan meminta Ingrid untuk berada di kamar sebelah saat dia meminum pil eutanasia.

"Lensa yang Pedro gunakan dalam hubungan ini adalah bahwa kita tidak hanya memiliki kisah ibu dan anak, yang sering kita lihat dalam literatur dan film, tetapi kita sangat jarang melihat kisah tentang persahabatan perempuan, dan khususnya persahabatan perempuan yang lebih tua," kata Moore dalam konferensi pers.

Setelah dari Venesia, The Room Next Door juga akan tayang perdana di Amerika Serikat sebagai pilihan utama untuk Festival Film New York 2024 pada 4 Oktober mendatang. Film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 20 Desember setelah diakuisisi oleh Sony Pictures Classics.

VARIETY | THE HOLLYWOOD REPORTER

Pilihan Editor: Film Ferrari Dapat Standing Ovation 6 Menit di Venice Film Festival, Adam Driver Terharu