Angelina Jolie Menangis Setelah Film Maria Tayang Perdana di Venice Film Festival 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Jolie menangis setelah menerima tepuk tangan meriah atau standing ovation selama delapan menit untuk film barunya, Maria, yang tayang perdana di Venice Film Festival, Italia, Kamis, 29 Agustus 2024. Ia menyeka matanya yang berair dan menggunakan tangan untuk menutupi wajahnya beberapa kali.

Selama pemutaran perdana film Maria di Venice Film Festival 2024, Angelina Jolie ditemani oleh sutradara Pablo Larrain. Setelah selesai penayangan, para penonton berdiri dari tempat duduk mereka dan bertepuk tangan untuk aktris, kru, dan pemain film tersebut. Dalam video yang beredar di media sosial, Angelina Jolie terlihat memalingkan muka dari penonton yang bertepuk tangan saat ia mencoba menyembunyikan tangisannya di Teater Sala Grande.

Angelina Jolie tampak memukau dalam gaun sampanye yang anggun, bahu terbuka, dan selendang bulu yang dihiasi dengan bros vintage yang berkilauan. Pemenang Academy Award itu dengan ramah mengangguk dan tersenyum kepada penonton sambil menahan air mata saat Pablo Larrain, membantunya menaiki tangga di teater.

Angelina Jolie Beri Penghormatan untuk Maria Callas

Angelina Jolie berpose di karpet merah saat tiba di pemutaran film "Maria", dalam Venice Film Festival ke-81, Venesia, Italia, 29 Agustus 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Angelina Jolie memerankan penyanyi opera Yunani Maria Callas dalam film biografi tersebut. Menjelang acara, ia memberikan penghormatan kepada Maria Callas dengan menghadiri sesi pemotretan sambil mengenakan pin Cartier Panthere milik penyanyi soprano legendaris itu.

“Saya memilih untuk tidak meniru penampilan (Maria) karena itu adalah miliknya, dan karpet Venesia-nya menakjubkan, jadi saya sedikit menghormatinya, dengan cara yang berbeda,” ungkapnya kepada Vogue. “Anda dapat membayangkan betapa istimewanya mengenakan perhiasan yang merupakan miliknya.”

Seputar Film Maria yang Diakuisisi Netflix

Angelina Jolie memerankan penyanyi opera legendaris Maria Callas dalam film Maria. Foto: Instagram

Berdasarkan kisah nyata, film Maria menceritakan kisah tragis dan penuh gejolak tentang kehidupan Maria Callas, salah satu penyanyi opera terhebat di dunia selama hari-hari terakhirnya di Paris pada 1970-an. "Film ini merupakan gambaran psikologis dan imajinasi kreatif Maria Callas, yang, setelah mendedikasikan hidupnya untuk tampil di depan penonton di seluruh dunia, akhirnya memutuskan untuk menemukan suaranya sendiri, identitasnya sendiri, dan bernyanyi untuk dirinya sendiri," kata Pablo Larrain.

Netflix mengkonfirmasi bahwa mereka telah memperoleh hak distribusi untuk film Maria. "Saya gembira dapat kembali bermitra dengan tim Netflix yang sangat peduli dengan film," kata Pablo Larrain dalam sebuah pernyataan mengenai kesepakatan tersebut. Netflix memenangkan perang penawaran dengan setidaknya satu distributor utama menjelang festival.

Venice Film Festival dimulai pada Rabu, 28 Agustus 2024 dan dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu, 7 September 2024. Festival film bergengsi ini mengundang para selebritas dan pembuat film ternama untuk merayakan proyek terbaru mereka.

