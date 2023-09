Film Ferrari Dapat Standing Ovation 6 Menit di Venice Film Festival, Adam Driver Terharu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ferrari mendapatkan standing ovation atau tepuk tangan meriah selama 6 menit saat pemutaran perdananya di Venice Film Festival ke-80. Adam Driver sebagai pemeran utama terlihat begitu emosional menahan rasa harunya di Teater Sala Grande pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Adam Driver menahan air mata pada akhir tragis film tersebut. Saat aktor berusia 39 tahun itu tetap duduk di kursinya, sutradara film Ferrari, Michael Mann membantunya berdiri untuk menerima tepuk tangan atas film berlatar Italia tersebut.

Adam Driver juga sempat mendekati kerumunan penggemar yang berteriak dan memberikan tanda tangan. Para penggemar sudah berbaris berjam-jam di bawah sinar matahari untuk melihat sekilas aktor yang terkenal karena memerankan Kylo Ren dalam Star Wars itu.



Adam Driver Perankan Enzo Ferrari

Dalam film biografi tersebut, Adam Driver berperan sebagai Enzo Ferrari yang merupakan pembalap mobil legendaris dan pendiri tim balap Scuderia Ferrari Grand Prix. Berdasarkan biografi Enzo Ferrari: The Man and the Machine oleh Brock Yates, film Ferrari karya Michael Mann berlatarkan musim panas tahun 1957 ketika pembalap dan pengusaha (Adam Driver) harus mengatasi ancaman kebangkrutan, perceraian, dan kematian rekan-rekannya. Ferrari mempertaruhkan segalanya pada Mile Miglia, perlombaan sejauh 1.000 mil melintasi Italia.

Film ini juga dibintangi oleh Hugh Jackman, Penelope Cruz, Patrick Dempsey dan Shailene Woodley. Lokasi syuting film ini di kampung halaman Ferrari, Modena. Ferrari akan tayang di bioskop pada 25 Desember mendatang. Film ini selanjutnya akan menjadi pilihan malam penutupan Festival Film New York 2023.

Pada pagi hari pemutaran perdana Ferrari, Adam Driver menjadi sorotan di konferensi pers film tersebut karena dengan bangga membela keringanan SAG-AFTRA yang mengizinkannya menghadiri festival dan mempromosikan film tersebut. "Dan setiap kali orang-orang dari SAG pergi dan mendukung sebuah film yang telah memenuhi persyaratan perjanjian sementara, semakin jelas bahwa orang-orang ini bersedia mendukung orang-orang yang berkolaborasi dengan mereka, dan yang lain tidak," kata Adam Driver.

Venice Film Festival ke-80 mulai dibuka pada Rabu, 30 Agustus 2023, dan berlangsung hingga Sabtu, 9 September 2023, terjadi di tengah pemogokan aktor dan penulis yang sedang berlangsung.

VARIETY | INDEPENDENT

