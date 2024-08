7 Film Perang di Netflix yang Seru, Ada Da 5 Blood Sampai Unbroken Besutan Angelina Jolie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar film sejarah dan peperangan, daftar film perang di Netflix perlu diketahui untuk menjadi referensi tontonan yang menarik di waktu senggang. Seperti diketahui, Netflix adalah sebuah platform streaming yang menyediakan berbagai jenis tontonan bagi para penggunanya. Mulai dari film, drama, dokumenter, hingga sejumlah acara televisi yang menghibur.

Film-film yang bertema perang dan patriotik dapat mengangkat berbagai sudut pandang cerita yang berbeda. Mulai dari cerita di balik layar penyebab perang itu terjadi, perjuangan para prajurit untuk memenangkan perang, hingga dampak yang dialami masyarakat dari suatu peperangan.

Melansir dari Collider, film perang mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat bukan hanya karena kepahlawanan atau penggambaran peristiwa yang diagungkan. Tetapi juga karena suasana yang diciptakannya. Film ini menceritakan kembali sejarah untuk generasi mendatang, membangkitkan empati, dan mendorong manusia untuk menjadi lebih baik.

1. All Quiet on the Western Front (2022)

Film perang di Netflix yang satu ini adalah karya dari sutradara Edward Berger. All Quiet on the Western Front merupakan film yang diadaptasi dari novel abadi karya Erich Maria Remarque.

2. Da 5 Bloods (2020)

Da 5 Bloods ditulis dan disutradarai oleh Spike Lee. Film ini mengikuti sekelompok veteran perang Vietnam berkulit hitam dari Afrika dan Amerika Serikat. Mereka adalah Paul, Otis, Eddie, dan Melvin.

Keempat teman seperjuangan itu bersatu kembali di Vietnam setelah bertahun-tahun berpisah. Mereka berkumpul untuk mencari sisa-sisa pemimpin regu mereka dan harta karun terpendam yang mereka tinggalkan saat bertugas dalam perang. Pertemuan itu pun membawa mereka kembali ke masa lalu dengan trauma perang yang masih membekas.

3. 1917 (2019)

Berlatar belakang Perang Dunia I, 1917 adalah film perang Inggris yang disutradarai oleh Sam Mendes dari skenario karya Krysty Wilson-Cairns. Film ini mengikuti kisah dua tentara Inggris yang dikirim untuk menyampaikan pesan penting ke resimen yang terisolasi.

4. The King (2019)

The King adalah sebuah film tentang perang historis yang ceritanya berdasarkan novel Henriad karya William Shakespeare. Film ini diadaptasi dari tiga drama berbeda tentang Henry IV dan Henry V, dengan plot yang berfokus pada Henry V, putra tertua Raja Henry IV dari Inggris.

5. War Machine (2017)

War Machine adalah salah satu film perang yang mengusung genre komedi satir dan gelap dengan latar belakang perang Afghanistan. Film ini dibuat berdasarkan buku nonfiksi karya Michael Hastings yang berjudul, The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan.

Dikisahkan, Glen MacMahon adalah seorang Jenderal bintang empat Amerika Serikat yang dikirim ke Afghanistan dengan misi untuk mengakhiri perang. Masalahnya adalah dia tidak dapat meminta lebih banyak pasukan untuk menjalankan misinya.

6. Hacksaw Ridge (2016)

Film ini mengangkat kisah nyata dan inspiratif dari seorang veteran Perang Dunia II, Desmond T. Doss. Dia adalah orang medis pertama yang menerima medali kehormatan perang tanpa menembakkan satu peluru pun saat bertugas di Pertempuran Okinawa.

7. Unbroken (2014)

Film Unbroken. Foto: Wikipedia.

Film perang di Netflix yang satu ini dibuat berdasarkan buku non-fiksi karya Laura Hillenbrand yang terbit pada 2010, berjudul Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption. Film Unbroken disutradarai Angelina Jolie dari naskah yang ditulis oleh Coen Brothers, Richard LaGravenese, dan William Nicholson.

Film ini bercerita tentara kisah hidup Louis Zamperini, seorang atlet Olimpiade yang bergabung dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat selama perang dunia kedua. Namun, ia ditangkap oleh angkatan laut Jepang setelah pesawatnya jatuh di Pasifik. Selama penangkapannya, Louie harus melanjutkan perjuangannya dengan bertahan hidup selama perang

RADEN PUTRI, berkontribusi dalam artikel ini.

