Produser Three Meals A Day Meninggal dalam Kecelakaan, Istri Sedang Hamil Anak Petama

TEMPO.CO, Jakarta - Produser variety show Korea Three Meals A Day, Lee Joo Hyung meninggal dalam kecelakaan mobil pada Kamis, 22 Agustus 2024. Produser dan sutradara yang kerap disapa PD Lee meninggalkan istrinya, yang saat ini sedang hamil anak pertama mereka dan diperkirakan lahir pada Desember 2024.

Sekitar pukul 00:25 waktu setempat, taksi yang ditumpangi Lee Joo Hyung pulang kerja terlibat dalam tabrakan. Lee Joo Hyung yang berusia 35 tahun dinyatakan meninggal di lokasi kejadian.



Pemakaman PD Lee Joo Hyung Digelar Hari Ini



Kabar duka ini telah dikonfirmasi oleh Coupang Play pada Sabtu pagi, 24 Agustus 2024. Pemakaman Lee Joo Hyung akan dilaksanakan hari ini di Seoul, Korea Selatan pukul 14.00 waktu setempat.

"Memang benar bahwa PD Lee Joo Hyung meninggal dunia dalam kecelakaan mobil saat dalam perjalanan pulang dari kantor pada tanggal 22 Agustus," ungkap juru bicara Coupang Play. "Arak-arakan pemakaman akan dilaksanakan hari ini, dan saat ini, semua orang sangat terpukul dengan berita yang tiba-tiba ini."



PD Na Young Seok Berduka



Kepergian Lee Joo Hyung membuat rekan-rekannya begitu kehilangan. Salah satunya adalah Na Young Seok atau Na PD yang terkenal menggarap banyak variety show, termasuk Three Meals a Day dan New Journey to the West bersama Lee Joo Hyung.

"Produser Lee Joo Hyung adalah seorang junior rajin yang memiliki rasa tanggung jawab lebih besar daripada siapa pun dalam pekerjaannya dan selalu melakukan yang terbaik sampai dia selalu menjadi orang pertama yang menyalakan lampu, dan selalu mengingat hal-hal yang diperlukan untuk acara tersebut," kata Na PD.

Lee Joo Hyung bergabung dengan tvN sebagai produser pada 2016. Ia dikenal karena karyanya di acara-acara populer seperti Three Meals a Day, New Journey to the West (Here Comes Trouble), The Great Escape 4, dan Comedy Big League. Setelah itu, ia pindah ke perusahaan produksi video Borderless Film dan juga berpartisipasi dalam produksi film dokumenter olahraga Disney+ berjudul Full Count.

