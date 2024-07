Tak Sekadar Mengelola Restoran Ini 5 Alasan Jinny's Kitchen 2 Menarik Ditonton

1. Daya tarik Islandia

Ada alasan khusus memiliih Reykjavik, Islandia, untuk lokasi Jinny's Kitchen 2. Na Young Seok mengatakan selain ingin memperkenalkan malanan Korea di luar Korea, di Islandia tidak ada restoran Korea yang dikelola oleh orang Korea asli.

"Karena tujuan kami adalah berbagi makanan Korea di luar Korea, kami memilih untuk membuka restoran Korea di ibukota Islandia," katanya saat jumpa pers beberapa waktu lalu. Tentu saja pemandangan bersalju di Islandia juga menjadi daya tarik tersendiri.

2. Chemistry p emain yang teruji dan terbukti

Para pemain Jinny’s Kitchen 2 memiliki sejarah panjang bekerja sama di acara lain seperti serial Youn’s Kitchen. Tak heran jika chemistry mereka sangat kuat, baik saat sedang bekerja atau bercanda.

Na Young Seok mengaku tidak mudah mempertahankan restoran dengan chemistry antar pemain yang sekuat ini. "Mereka bisa terus tampil di acara selama beberapa tahun, jadi saya pikir ikatan dan kolaborasi di antara mereka telah mencapai puncaknya. Saya ingin menunjukkan bekerja dalam hubungan yang hebat ini dengan cara yang paling menyenangkan,” katanya.

3. Intern baru Go Min Si

Kalau di musim sebelumnya ada V BTS yang menjadi 'anak magang', di musim kedua ini menampilkan Go Min Si. Na Young Seok menjelaskan saat mempertimbangkan memilih pendatang baru, dia terkesan dengan pengalaman kerja Go Min Si sebagai perencana pernikahan. Choi Woo Shik juga memuji Go Min Si yang memiliki etos kerja terbaik, dan menyebutnya 'maknae superintern'.

Go Min Si mengaku gugup sekaligus bersemangat tampil dalam Jinny's Kitchen 2. Dia menggambarkan acara tersebut sebagai pengalaman yang langka dan berharga, dan dia ingin melakukan yang terbaik untuk mendukung tim.

4. Koki harian bergantian

Para aktor terkenal ini akan bergantian menjadi koki harian. Lee Seo Jin mengatakan setiap orang memiliki spesialisasi yang berbeda, tentu saja menu hariannya pun akan bervariasi. "Kami bergantian menjadi koki utama di dapur," ujarnya dalam keterangan tertulis Prime Video.

Menurut Park Seo Joon menjadi koki harian bergantian akan membuat acara ini terlihat lebih menyenangkan dan menyegarkan. "Anda bisa melihat pengalaman mereka bekerja di dapur dan juga di ruang tamu," katanya. Jadi, alih-alih semua orang memiliki peran yang sama dari awal sampai akhir, penonton dapat menikmati melihat setiap anggota tim menangani peran mereka serta menjadi koki harian.

5. Bukan hanya sebatas restoran

Jinny's Kitchen 2 berbeda dari acara restoran pada umumnya. Perjalanan para pemainnya memunculkan banyak emosi yang berbeda, menghasilkan pengalaman yang menyenangkan. "Kami ingin berbagi makanan Korea ke luar negeri, tetapi kami juga ingin menunjukkan prosesnya, perkembangannya, chemistry yang terbangun darinya, dan bagaimana mereka bekerja sama. Saya pikir semua hal ini sama pentingnya dengan menjalankan restoran," kata Na Young Seok.

