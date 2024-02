5 Hal Menarik Apartment 404, Tayang Mulai Hari ini di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program variety show Apartment 404 terbaru tayang mulai Jumat, 23 Februari 2024 di Prime Video. Acara ini dibintangi oleh Yu Jae Seok, Cha Tae Hyun, Oh Na Ra, Yang Se Chan, Jennie BLACKPINK, dan Lee Jung Ha.

Serial unscripted mengikuti para pemain yang akan menelusuri kebenaran di balik berbagai peristiwa luar biasa yang diambil berdasarkan kisah nyata. Ada begitu banyak cerita menarik dan tingkah lucu yang patut dinantikan. Berikut hal-hal menarik yang membuat Apartment 404 sayang untuk dilewatkan:



Para pemeran yang solid Baca Juga: Billie Eilish Raih Penghargaan Pertama untuk Debut Aktingnya di People's Choice Awards 2024

Jika sering menyaksikan tayangan Korea, Anda mungkin akan mengenali setidaknya satu atau dua bintang di acara ini. Yoo Jae Suk adalah salah satu tokoh televisi yang paling dicintai di Korea dan banyak membintangi program acara yang populer. Cha Tae Hyun tidak hanya dikenal akan penampilannya di berbagai film seperti My Sassy Girl, namun juga variety show seperti Unexpected Business.

Oh Na Ra adalah aktris yang membintangi berbagai serial seperti SKY Castle dan Alchemy of Souls. Yang Se Chan adalah komedian yang dikenal sebagai anggota Running Man. Jennie BLACKPINK adalah bintang K-pop yang telah memikat banyak penggemar melalui penampilannya di panggung dan layar kaca. Lee Jung Ha adalah aktor pendatang baru yang memukau publik lewat perannya di serial drama Moving.



Diproduksi oleh sutradara ternama Baca Juga: Serial Dokumenter J-Hope BTS Tayang 28 Maret 2024 di Prime Video

Nama sutradara produksi (PD) Jeong Cheol Mn mungkin tidak asing lagi jika Anda pernah menonton beberapa variety show populernya. Dikenal ahli dalam membuat konten yang disukai penonton, sang sutradara kini mengundang orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya untuk bergabung dalam Apartment 404.

Jeong Cheol Min pernah bekerja dengan Yoo Jae Suk di Running Man, Sixth Sense, dan Village Survival, the Eight. Dia juga pernah bekerja dengan Oh Na Ra di Sixth Sense, Yang Se Chan di Running Man, dan Jennie di Village Survival, the Eight. Meskipun Jeong Cheol Min belum pernah bekerja dengan Cha Tae Hyun dan Lee Jung Ha sebelumnya, kedua aktor ini pernah beradu akting di serial drama Moving.



Berbagai peristiwa yang luar biasa

Semua peristiwa dan misteri yang akan diselidiki oleh anggota Apartment 404 merupakan kisah nyata yang terjadi di apartemen-apartemen Korea. Meskipun berbagai kisah nyata tersebut terjadi di periode waktu dan lokasi yang berbeda-beda di Korea, para pemain akan melihatnya dalam satu gedung untuk acara ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka harus mencari petunjuk terkait dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini dan memecahkan misteri yang menarik. Setiap episodenya akan dikemas dengan banyak keseruan dan hiburan, sekaligus mengajak penonton untuk belajar tentang peristiwa nyata yang pernah terjadi di Korea.



Tema retro

Setiap episode dalam acara ini memiliki latar dan periode waktu yang unik, sehingga para pemain akan kembali mengunjungi era-era tersebut. Sentuhan masa lalu pun akan menghadirkan elemen retro yang menarik dalam acara ini.

Selain itu, penonton juga dapat melihat suasana nostalgia di setiap episode dan gambaran Korea di masa yang berbeda-beda. Mulai dari berita yang sedang hangat diperbincangkan hingga barang-barang rumah tangga yang sering ditemukan, ada banyak hal yang dapat dinikmati di Apartment 404. Setiap anggota juga berpakaian dengan gaya retro yang menarik.



Kompetisi yang seru

Para anggota akan bersaing secara kelompok dan individu untuk memecahkan misteri dalam setiap episode, di mana mereka akan mengikuti permainan yang berbeda-beda untuk mendapatkan berbagai petunjuk dan keuntungan.

Jika pernah menonton variety show Korea sebelumnya, Anda mungkin sudah mengenali beberapa permainan yang ditampilkan. Namun bagi yang belum tahu, Anda dapat mempelajari beberapa permainan khas Korea yang mungkin memiliki versi serupa di Indonesia. Berbagai permainan dan persaingan ini tentunya akan menghadirkan banyak momen lucu dan menghibur.

Pilihan Editor: Jennie BLACKPINK dan Yoo Jae Suk Bintangi Variety Show Misteri Apartment 404