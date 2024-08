Deretan Film hingga Drakor Tentang Penyamaran dan Gender Swapping

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film asal Korea Selatan berjudul Pilot telah berhasil meraup 2 juta penonton dalam beberapa hari tayang. Kesuksesan film tersebut akhirnya membuat film dari negeri gingseng ini ditayangkan di bioskop Indonesia. Film arahan sutradara Kin Han Gyeol ini bercerita tentang kisah penyamaran seorang pilot laki-laki menjadi pilot wanita agar mendapatkan pekerjaannya kembali. Alhasil kisah penyamaran yang penuh dengan adegan lucu tersebut mampu menarik minat penonton. Selain film Pilot berikut film dan drakor yang juga bercerita tentang penyamaran dan gender swapping.

1. Our Blooming Youth (2023)

Our Blooming Youth merupakan drama Korea dengan genre sageuk atau kerajaan. Drama ini bercerita tentang Jae Yi yang diperankan oleh Jeon So Nee. Jae Yi merupakan seorang perempuan yang menyamar sebagai pendekar laki-laki dan kasim di kerajaan. Berkat kepiawaiannya dalam bela diri. Meski ia sering berada dalam kesulitan dalam penyamarannya, ia juga merupakan aset yang paling banyak akal bagi Putra Mahkota Lee Hwan.

2. Love in The Moonlight (2016)

Dilansir dari Soompi, Love in The Moonlight bercerita tentang perempuan bernama Hong Ra On yang diperankan Kim Yoo Jung. Hong Ra On bekerja sebagai agen perjodohan. Namun, ketika utangnya yang sangat besar membuatnya dijual ke akademi kasim. Lalu, Hong Ra On mendapati dirinya berada di istana kerajaan.

Sebagai Kasim Hong, dirinya terus berada di hadapan Putra Mahkota Lee Young yang diperankan aktor Park Bo Gum. Putra Mahkota akhirnya merasa tertarik pada Ra On meski dirinya tidak mengetahui bahwa Ra On sebenarnya merupakan seorang wanita.

3. Sungkyunkwan Scandal (2010)

Sungkyunkwan Scandal mengisahkan seorang tokoh utama perempuan bernama Kim Yoon Hee. Kim Yoon He menyamar sebagai anak laki-laki untuk mendapatkan penghasilannya sebagai penyalin buku dan membantu bangsawan muda lulus ujian mereka di Universitas Sungkyunkwan yang didambakan dimana wanita dilarang keras masuk universitas ini.

Ia kemudian mendaftar untuk belajar di sana dengan menyamar sebagai pria bernama Yoon Shik. Namun, hal itu menjadi awal dari kesialannya dimana ia bertemu dengan tiga pemuda yang diperankan Park Yoochun, Yoo Ah In, dan Song Joong Ki.

4. Coffee Prince (2007)

Drama Korea Coffee Prince menceritakan Go Eun Chan yang merupakan seorang wanita pengantar barang yang berjuang dan sering dikira laki-laki karena struktur fisiknya.pada suatu ketika temannya Han Gyul meminta Eun Chan untuk menyamar sebagai pasangannya agar tidak dijodohkan oleh neneknya.

Ketika Han Gyul bekerja di kedai Coffee Prince, bersama Eun Chan ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi dimana ia menyadari ia tertarik padanya Eun Chan dan mempertanyakan orientasi seksualnya. Hal tersebut membuat kekacauan terjadi ketika kebenaran terungkap.

5. The King’s Affection (2021)

The King's Affection merupakan adaptasi dari manhwa dengan judul yang sama. Drama Korea ini bercerita tentang tokoh perempuan bernama Dam Yi yang diperankan Park Eun Bin. Dam Yi sangat menjaga identitasnya sebagai seorang gadis muda. Ia terpaksa menyamar dan mengambil identitas saudara kembarnya Lee Hwi, Putra Mahkota, karena kematiannya yang terlalu dini. Sang Ratu, yang telah melahirkan si kembar, terpaksa membuang putrinya demi putranya, yang merupakan pewaris takhta.

Ketika Putra Mahkota terbunuh, Ratu meminta Dam Yi untuk menyamar sebagai saudara kembarnya untuk menyelamatkan putrinya dan dirinya sendiri.

Ketika ia dalam penyamaran, Dam Yi bertemu cinta pertamanya. Meski tetap menyamar, dirinya mengalami emosi yang bergejolak saat dekat dengan pria yang dicintainya. Hal tersebut terus berjalan seiring intrik dan konspirasi istana yang direncanakan di sekitar Lee Hwi.

6. Flower Evil (2020)

Bergenre melodrama, aksi, misteri, thriller, hingga romance berhasil diperankan Lee Joon Gi sebagai Baek Hee Sung dengan Moon Chae Won sebagai Cha Ji Won. Awalnya hubungan keluarga kecil ini terasa normal dan baik-baik saja, apalagi memiliki seorang anak perempuan yang menggemaskan dan membuat kehidupan mereka terlihat sangat sempurna.

Hingga kemudian, Baek Hee Sung diketahui memiliki hubungan dengan Do Min Seok yakni tersangka kasus pembunuhan seorang mandor desa yang belum memiliki titik terang. Sejak saat itu, Cha Ji Won mengetahui bahwa sebenarnya suaminya tersebut telah menyamar dengan identitas palsu selama hidup bersamanya. Ia terus menerus mencoba menyelidiki kasus yang kini ia tau ada hubungan dengan suaminya sambil berusaha mempertahankan rumah tangga keduanya.

7. I’m Not A Robot (2017)

Yoo Seung Ho sebagai Kim Min Kyu dan Chae Soo Bin sebagai Jo Ji Ah adalah dua pemeran utama. Saat Min Kyu memperoleh robot, dia mendapati dirinya tertarik pada robot itu. Namun, kemudian terungkap bahwa robot tersebut selama ini hanya menyamar. Robot tersebut sebenarnya adalah manusia. Hal ini mengakibatkan cobaan memilukan, karena rusaknya kepercayaan antara keduanya yang juga sudah lama ingin bersama.

Jo Ji Ah sangat miskin sehingga dia rela menjadi robot palsu demi mendapat bayaran. Tapi ketika dia mulai memiliki perasaan terhadap "tuannya" Kim Min Kyu, hal itu membuat hubungan mereka menjadi canggung.

itulah 7 drama Korea yang bercerita tentang penyamaran dan tak kalah menarik untuk kamu tonton. Di samping kisah tentang film Pilot yang membuat para penonton terkesan nyata industri film Korea memamng tak tanggung-tanggung dalam mempersiapkan diri untuk produksi film tersebut. Pemeran utama aktor Jo Jung Suk digadang-gadang melakukan diet rendah kalori untuk menurunkan berat badannya hingga 10 kg demi perannya.

Ia juga dikabarkan mencoba tak kurang 100 kostum perempuan saat bermain dalam film Pilot. Maka tak heran jika penonton dapat merasakan profesionalitas akting Jo Jung Suk dan merasa tertarik dengan akting yang dibawakannya.

