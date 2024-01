7 Film dan Drama Korea yang Dibintangi oleh Jeon Jong Seo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Jeon Jong Seo melejit lewat perannya dalam film Burning pada tahun 2018. Kekasih dari sutradara Lee Chung Hyeon ini kemudian banjir tawaran film dan drama Korea. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 7 film dan drama Korea Jeon Jong Seo yang layak ikonik:

1. Money Heist

Drakor Money Heist booming pada tahun 2022 lalu ini memiliki alur menarik di mana seorang profesor mengumpulkan pencuri profesional dari Utara dan Selatan untuk mencuri mata uang baru Korea Selatan. Dilansir dari laman money-heist.fandom.com, profesor merencanakan pencurian 4 triliun won dari Korea Unfield Mint. Uniknya pencuri tersebut selalu menggunakan topeng khusus ketika melancarkan aksinya tersebut.

2. The Call

Dilansir dari Themoviebeat.com sinopsis film Korea "The Call" yang disutradarai oleh Lee Chung-hyeon. Peran utama Park Shin-hye mengunjungi tempat tinggal lamanya. Telepon terus berdering dengan suara wanita muda (diperankan oleh Jeon Jong-seo) penuh kepanikan meminta tolong diselamatkan dari sang ibu yang hendak membakarnya hidup-hidup. Ternyata panggilan tersebut berasal dari lintas waktu yang saling terhubung tahun 1999 dan 2020.

3. Nothing Serious

Didapuk menjadi pemeran utama, Jeon Jong-seo memerankan karakter Ja-Young sebagai wanita lajang usia 29 tahun. Pacarnya memutuskan dirinya setelah satu bulan hubungan mereka, dirinya pun terlilit utang. Untuk mengatasi stresnya tersebung Ja-Young bermain aplikasi kencan dan bertemu Woo Ri reporter junior yang hobi menulis hal-hal berbau seksual. Dilansir pada Asianwiki, "Nothing Serious" memenangkan Baeksang Art Award pada 2022.

4. Bargain

Meskipun tergolong ke dalam serial web Korea, drama Bargain banyak mengundang rasa penasaran dan ketegangan penonton saat perilisannya. Mengutip dari laman ew.com, diceritakan seorang pekerja kantoran mengunjungi hotel terpencil di sebuah pegunungan. Ia pun bertemu dengan perempuan muda yang ia kira seorang siswa tengah menawarkan hubungan seks. Namun, nyatanya pria itu disekap dan terjebak dalam organisasi penjualan organ manusia.

5. Burning

Mengisahkan Jong Su memiliki pekerjaan sampingan sebagai kurir, dirinya bertemu dengan Hae-mi teman masa kecilnya hendak berlibur ke Afrika. Jong Su pun mneyanggupi dan sepulangnya Hae-mi gadis itu mengenalkannya pada laki-laki bernama Ben. Dikutip dari rogerebert.com film thriller ini berhasil membuat penonton tegang ketika Jong Su mengetahui hobi Ben yang senang membakar green house serta hilangnya Hae-mi secara misterius.

6. Wedding Impossible

Drakor Wedding Impossible merupakan adaptasi drama Korea dari web novel berjudul serupa. Mengangkat kisah pernikahan palsu artis tidak populer dari keluarga konglomerat, Na Ah Jeong diminta oleh teman dekatnya Lee Do Han untuk melangsungkan pernikahan palsu. Lee Do Han tidak bisa menikah dengan siapapun karena rahasia yang disimpannya rapat. Namun, adiknya malah membawa wanita lain untuk Lee Do Han nikahi.

7. Queen Woo

Masih dari sumber yang sama, kembali turun dalam drama bergenre laga Jeon Jong Seo akan membintangi serial drama Queen Woo yang berjumlah 8 episode penayangan. Drama ini mengambil latar waktu Kerajaan Goguryeo yang alami pertempuran sengit setelah matinya raja ke-9. Perebutan kekuasaan antara 5 suku pun tak terelakkan. Untuk menghindari situasi ini Ratu Woo berencana menikahi saudara dari mantan suaminya disebut dengan pernikahan levirate.

