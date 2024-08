Tur Music of the Spheres Coldplay Jadi Konser Rock Terlaris, Raup Rp 15 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tur dunia Coldplay, bertajuk ‘Music of the Spheres World Tour’ mencetak rekor baru dalam sejarah tur musik rock. Berdasarkan data Billboard Boxscore, sejak dimulai pada Maret 2022, tur ini telah meraup pendapatan sebesar US$ 945,7 juta atau sekitar Rp 15 triliun dan menjual 8,8 juta tiket.

Tur Dunia Coldplay Lampaui Taylor Swift?

Ini menjadikannya tur rock dengan pendapatan tertinggi dan terlaris dalam sejarah rekaman Boxscore yang telah ada selama 40 tahun. Rekor band pelantun ‘Yellow’ ini bahkan melampaui pencapaian Elton John yang sebelumnya memegang rekor dengan tur ‘Farewell Yellow Brick Road’ yang telah menghasilkan US$ 939 juta atau sekitar Rp 14,7 triliun dari 328 pertunjukan antara September 2018 dan Juli 2023.

Elton John bahkan telah mengalahkan rekor Ed Sheeran dari tur ‘The Divide Tour’ yang mengumpulkan US$ 776,4 juta atau sekitar Rp 12,1 triliun pada akhir 2019, dan sebelumnya memecahkan rekor ‘The 360 Tour’ milik U2. Meskipun demikian, rangkaian konser ‘Music of the Spheres World Tour’ diperkirakan tidak akan melampaui pendapatan ‘Eras Tour’ milik Taylor Swift, yang mencatat pendapatan kotor US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15,1 kuadriliun pada Desember 2023.

Perjalanan Konser Coldplay di Berbagai Negara

Band yang dibentuk di London pada 1996 ini sebelumnya telah menyelenggarakan konser ‘Music of the Spheres World Tour’ pada 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Terbaru pada Ahad, 18 Agustus 2024, Chris Martin cs juga baru menyelesaikan turnya di Munich, Jerman dan akan melanjutkan tur mereka ke lima kota berikutnya yaitu Wina, Dublin, Melbourne, Sydney, dan akan berakhir di Auckland pada Sabtu, 16 November 2024.

Berdasarkan laporan berjudul Tour Emission Update di laman resmi Coldplay, per Rabu, 3 Juni 2024, ‘Music of the Spheres World Tour’ mendapat pujian karena upayanya untuk berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam laporan tersebut, Coldplay menyatakan keberhasilannya memangkas emisi karbon, “Dengan senang hati melaporkan bahwa emisi CO2e langsung dari dua tahun pertama tur ini 59 persen lebih rendah dibandingkan tur stadion kami sebelumnya (2016-17), jika dibandingkan dengan pertunjukan.”

BILLBOARD | COLDPLAY

Pilihan Editor: Coldplay Bawa Pesan Damai di Festival Glastonbury 2024, dari Palestina hingga Ukraina