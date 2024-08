Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS yang juga merupakan penyanyi asal Korea Selatan, akan merilis film dokumenter solo pertamanya yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Berjudul Jungkook: I Am Still, film ini mengikuti perjalanan Jungkook selama delapan bulan dalam mempersiapkan dan merilis album studio debutnya, Golden.

Dikutip dari Channel News Asia, film dokumenter ini diungkapkan melalui halaman Weverse BTS, dan akan menampilkan berbagai momen penting dalam karier solo Jungkook. Penggemar akan disuguhkan dengan penampilan-penampilan Jungkook di berbagai tempat, serta rekaman eksklusif di balik layar yang belum pernah dirilis sebelumnya, mengungkapkan pemikiran dan perjuangan terdalam sang penyanyi.

Jadwal rilis film ini sudah ditetapkan, dengan pemutaran di bioskop-bioskop di seluruh dunia pada 18 September. Namun, untuk Jepang, film ini baru akan dirilis pada 4 Oktober. Penjualan tiket global dijadwalkan akan dimulai pada 21 Agustus, dengan informasi lebih lanjut akan segera diumumkan di situs resmi film dokumenter tersebut.

Dilansir dari Billboard, Jungkook: I Am Still disutradarai oleh Junsoo Park dan diproduksi oleh Jiwon Yoon. Film ini memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan karier solo Jungkook, dimulai dari kesuksesan singelnya "Seven (feat. Latto)" yang meraih peringkat No. 1 di Billboard Hot 100 pada Juli 2023, hingga perilisan album Golden yang mencapai peringkat No. 2 di Billboard 200.

Film ini juga menggali lebih dalam tentang proses kreatif, etos kerja yang tak tergoyahkan, serta tantangan unik yang dihadapi oleh seorang superstar global seperti Jungkook. Potret ini memberikan wawasan eksklusif melalui rekaman dan wawancara yang belum pernah ditampilkan sebelumnya, serta penampilan konser yang menggugah emosi.

Pengumuman mengenai film dokumenter ini telah menghebohkan para penggemar, terutama setelah label Jungkook, BigHit, memberikan petunjuk samar tentang proyek ini sebulan sebelumnya. Saat itu, penggemar langsung bereaksi dengan antusias, menantikan detail lebih lanjut yang akhirnya terungkap sekarang.

Jungkook pertama kali mengisyaratkan proyek ini dalam sebuah episode Suchwita pada November, sebuah acara bincang-bincang YouTube yang dipandu oleh rekan satu bandnya, SUGA. Dalam acara tersebut, ia mengungkapkan bahwa film dokumenter ini akan mengikuti proses dari pembuatan "Seven" hingga perilisan album Golden, menunjukkan tantangan dan tekanan yang ia rasakan saat harus tampil di depan kamera secara individu.

Selain I Am Still, Jungkook saat ini juga membintangi serial dokumenter perjalanan bersama rekannya, Jimin, di Disney+. Serial berjudul Are You Sure?! ini menampilkan perjalanan mereka ke berbagai destinasi di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, dan telah tayang perdana pada 8 Agustus. Serial ini akan terus menayangkan episode hingga 19 September.

Dengan berbagai proyek solo yang tengah berlangsung, Jungkook BTS membuktikan dirinya sebagai salah satu artis global paling berpengaruh saat ini. Film dokumenter I Am Still menjadi salah satu bukti dedikasi dan evolusi artistik yang tak tergoyahkan dari penyanyi berbakat ini.

