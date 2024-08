Perjalanan TXT: Debut Hingga Grup K-Pop Peraih Tangga Billboard Tercepat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak melangkah di panggung musik K-Pop, TOMORROW X TOGETHER alias TXT telah mencuri perhatian dunia dengan energi segar dan inovatif. Debut di bawah bendera Big Hit Entertainment, boy group ini telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya sekadar mengikuti jejak para pendahulunya, tetapi juga menciptakan jejak mereka sendiri yang unik.

Dengan nama yang berarti hari esok bersama, TXT telah mempersembahkan karya-karya yang sukses. Seiring waktu, TXT telah meraih berbagai pencapaian yang mencengangkan. Dari album debut mereka yang langsung meroket ke puncak tangga lagu hingga pencapaian mereka di Billboard 200.

Begini sosok "adik" dari boy group BTS yang telah menembus tangga Billboard ini.

Debut yang Mencuri Perhatian

TOMORROW X TOGETHER atau lebih dikenal dengan sebutan TXT, debut mereka pada 2019 langsung mencuri perhatian penggemar K-Pop di seluruh dunia. Boy group ini terdiri dari lima anggota berbakat, yakni Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai di bawah naungan Big Hit Entertainment, yang juga mengelola BTS.

Dengan konsep yang cerah dan penuh semangat, TXT hadir dengan tujuan menjadi artis global yang mampu menembus pasar internasional. Setiap anggota memiliki karakteristik dan pesona unik yang berbeda, namun ketika mereka bersatu, tercipta sinergi yang kuat dan tak terbendung.

Debut TXT ditandai dengan perilisan EP pertama mereka, The Dream Chapter: Star. Album ini berhasil menduduki peringkat ke-140 di Billboard 200, sebuah prestasi luar biasa untuk grup pendatang baru.

Bahkan, album ini menjadi album K-pop tercepat yang meraih posisi puncak di World Albums chart saat itu. Nama TXT semakin dikenal, dan mereka pun mulai merangkai perjalanan musik mereka dengan penuh keyakinan.

Musik yang Kreatif

Salah satu hal yang membuat TXT menonjol adalah narasi kreatif yang diusung dalam setiap karya mereka. Mirip dengan BTS, TXT juga memiliki alur cerita yang terjalin dalam lagu-lagu dan video musik mereka.

Sejak sebelum debut, mereka sudah memberikan banyak referensi tentang impian melalui video intro dan pesan Morse yang mengisyaratkan kata dreaming. Tema impian ini menjadi benang merah dalam perjalanan karier TXT, dan penggemar pun terus mengikuti perkembangan cerita yang mereka ciptakan.

Setiap anggota TXT diperkenalkan melalui video pendek berjudul What Do You Do?, yang menggambarkan setting dan latar musik yang berbeda-beda untuk setiap anggota. Kombinasi genre seperti rock & roll, EDM, dan pop yang disajikan dalam video tersebut menunjukkan fleksibilitas musik TXT. Dengan konsep yang matang dan unik ini, TXT berhasil menarik perhatian banyak penggemar dan media sejak awal.

Kesuksesan yang Terus Berlanjut

Seiring berjalannya waktu, TXT terus menunjukkan prestasi gemilang di kancah internasional. Pada tahun 2023, mereka berhasil meraih posisi nomor 1 di Billboard 200 dengan album The Name Chapter: Temptation.

Ini menjadi tonggak penting dalam karier mereka, mengukuhkan TXT sebagai salah satu grup K-pop terpopuler di dunia. Tak hanya itu, menurut Soompi, pada April 2024, mini album mereka minisode 3: TOMORROW debut di peringkat ketiga Billboard 200 dan meraih posisi pertama di Billboard’s Top Album Sales chart, menjadikannya album terlaris di Amerika Serikat pada minggu tersebut.

Prestasi ini menempatkan TXT sebagai artis K-pop kedua dalam sejarah yang berhasil menempatkan lima album berbeda di lima besar Billboard 200, setelah BTS. Selain itu, TXT juga menjadi artis K-pop kedua yang berhasil memasukkan 10 album berbeda ke dalam chart tersebut. Dengan pencapaian ini, TXT tidak hanya menjadi simbol kesuksesan generasi baru K-pop, tetapi juga inspirasi bagi banyak musisi muda yang bermimpi untuk meraih kesuksesan global.

Perjalanan TXT masih panjang, dan dengan setiap karya yang mereka hasilkan, TXT terus membuktikan bahwa mereka adalah grup yang berkomitmen untuk menggapai impian bersama, sebagaimana makna dari nama mereka, Tomorrow X Together.

