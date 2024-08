Fakta Member TXT: Profil Huening Kai, Anggota Termuda TXT yang Unik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota grup K-pop TXT, yakni Huening Kai berulang tahun hari ini. Sebagai artis asing pertama yang debut di bawah Big Hit Entertainment, perjalanan kariernya dalam industri musik Korea Selatan tidak hanya menarik, tetapi juga menginspirasi.

Bertepatan dengan perayaan hari lahirnya ke 22 tahun pada hari ini, inilah sosok Huening Kai, mulai dari latar belakang keluarganya hingga perjalanan suksesnya bersama TXT.

Profil Huening Kai

Huening Kai adalah seorang penyanyi berbakat yang dikenal sebagai anggota termuda dari boy group Tomorrow X Together (TXT) di bawah naungan Big Hit Entertainment. Dilansir dari Kpopping, ia memiliki nama asli Kai Kamal Huening.

Lahir di Hawaii, Amerika Serikat pada 14 Agustus 2002, Huening Kai adalah penyanyi, penari, rapper, serta visual grup. Ia adalah artis asing pertama yang debut di bawah Big Hit Entertainment, dan memiliki latar belakang multikultural yang unik dengan darah Korea dari ibunya dan Jerman dari ayahnya, yang lahir di Brasil.

Sebelum memulai karirnya di industri K-Pop, Huening Kai menempuh pendidikan di Hanlim Multi Art School dan menjalani masa training selama dua tahun enam bulan. Ia resmi debut bersama TXT pada 4 Maret 2019 dengan album The Dream Chapter: Star.

Keluarga Unik

Kehidupan Huening Kai penuh warna dengan latar belakang keluarga yang unik. Ibunya adalah orang Korea, sementara ayahnya yang bernama Nabil David Huening adalah seorang musisi asal Jerman yang lahir di Brasil dan sempat meraih popularitas sebagai penyanyi di China.

Ayah Huening Kai merilis album pada 2007 berjudul Virtues In Us yang dapat ditemukan di Spotify dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Selain itu, Huening Kai memiliki dua saudara perempuan yang juga aktif di industri hiburan.

Kakak perempuannya, Lea Navvab Huening adalah mantan anggota girl group VIVA dan sekarang berkarir sebagai solois.

Dikutip dari Koreaboo, Lea bahkan tampil di Seoul Fashion Week 2023, di mana Huening Kai hadir untuk mendukungnya.

Adik perempuannya, Bahiyyih, juga terjun ke dunia K-Pop dengan debut dalam girl group Kep1er setelah berpartisipasi dalam acara survival show Girls Planet 999. Ketiga saudara ini dikenal akan kedekatannya satu sama lain dan kerap mengunggah foto bersama di media sosial.

Perjalanan Bersama TXT

Sebagai salah satu anggota TXT, Huening Kai telah berkontribusi besar dalam kesuksesan grup yang dikenal dengan nama lengkap Tomorrow X Together. Grup ini terdiri dari lima anggota yaitu Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai, yang berhasil memikat penggemar dengan kemampuan mereka dalam menggabungkan berbagai genre musik.

Debut mereka melalui EP The Dream Chapter: Star pada 2019 sukses besar. Album ini bahkan meraih posisi No. 140 di Billboard 200 dan menjadi album K-Pop tercepat yang menduduki puncak World Albums chart pada saat itu.

Seiring berjalannya waktu, TXT terus mencetak prestasi gemilang. Pada 2023, mereka meraih posisi No. 1 di Billboard 200 dengan album The Name Chapter: Temptation, menjadikan mereka artis K-Pop kedua setelah BTS yang berhasil menempatkan lima album berbeda di lima besar Billboard 200.

Prestasi ini disusul oleh debut mini album mereka minisode 3: TOMORROW yang masuk di posisi No. 3 di Top 200 Albums chart Billboard dan menjadi album dengan penjualan tertinggi minggu itu di Amerika Serikat. Keberhasilan TXT ini semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu boy group paling berpengaruh di industri musik.

Huening Kai dengan cepat menjadi salah satu idola K-Pop yang dicintai berkat bakatnya serta latar belakang keluarganya yang menarik. Perjalanan kariernya bersama TXT terus berkembang, dan ia diharapkan akan terus mencetak prestasi bersama rekan-rekan segrupnya di masa mendatang.

