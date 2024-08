Nick Carter Gugat Balik Melissa Schuman Rp39 Miliar Atas Pencemaran Nama Baik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nick Carter menggugat balik Melissa Schuman yang sebelumnya melayangkan tuduhan pemerkosaan kepadanya. Penyanyi 44 tahun itu dengan membantah tuduhan tersebut dan meminta ganti rugi kepada Schuman sebesar $2.5 juta atau setara dengan Rp39 miliar karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya.

Seperti dilaporkan Deadline, gugatan silang tersebut diajukan di Pengadilan Tinggi California pada 26 Juli 2024 sebagai tanggapan atas gugatan awal Schuman pada April 2023. Melalui pengacaranya, ia membantah setiap tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

Tuduhan Melissa Schuman

Melissa Schuman mengklaim bahwa penyerangan seksual yang dilakukan Nick terjadi pada tahun 2003 saat mereka berdua sedang syuting film horor remaja The Hollow di Los Angeles. Nick mengundang Schuman untuk datang ke apartemen tempat ia tinggal bersama satu teman lainnya, Tony Bass, yang berlokasi di Santa Monica.

Berdasarkan keterangannya, Schuman yang saat itu berusia 18 tahun datang bersama teman sekamarnya, Rachel Green. Ia mengklaim bahwa Carter memasukkan obat penenang ke dalam minumannya sebelum melakukan aksinya.

Gugatan Balik Nick Carter

Gugatan balik Carter berfokus pada Schuman yang terus membuat beberapa pernyataan yang mencemarkan nama baiknya. Seperti dengan sengaja menyebutnya sebagai pemerkosa di media sosial, dalam sebuah film dokumenter, dan dalam konferensi pers antara September 2023 dan Mei 2024. Nick Carter bersikeras bahwa hubungan seksual mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tuduhan Schuman hanyalah karangan dan salah satu cara untuk membangun kembali kariernya yang sedang merosot.

Menurut keterangan dalam gugatannya, Carter menuduh Schuman sangat menyadari pekerjaan Carter dan dengan sengaja membuat pernyataan tersebut dengan maksud khusus untuk merusak reputasi Carter dan mengganggu peluang bisnis, keuntungan, dan kontraknya, termasuk dengan MeUndies, VRBO, dan Roblox.

Merujuk pada video YouTube berjudul “I Need to Become Important on the Internet (Saya Harus Jadi Penting di Internet)” yang diunggah Schuman pada 2014, Carter menerangkan bahwa Schuman secara terbuka mengakui kariernya yang sedang mengalami penurunan. Ia juga menegaskan bahwa Schuman dan ayahnya merekrut dan mempersiapkan pihak ketiga untuk mencemarkan nama baiknya.

Bukan tuduhan yang pertama

Kasus Nick Carter dengan Melissa Schuman merupakan masalah hukum terbaru bagi Carter terkait dengan kekerasan seksual. Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya pada Desember 2022, Shanon Ruth juga mengajukan gugatan terhadap Carter di Clark County, Nevada, dengan tuduhan bahwa Carter memaksanya melakukan seks setelah konser Backstreet Boys pada tahun 2001 di sebuah bus wisata.

Pengacara Schuman, Karen Barth Menzies, menanggapi pengajuan terbaru Carter "Gugatan balik Carter di California menggunakan argumen yang sama dengan gugatannya yang terhenti di Nevada, dan keduanya menunjukkan bahwa pendekatannya untuk membela klaim kekerasan seksual adalah dengan menyerang korban,” katanya.

