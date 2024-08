Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota boy group EXO, Chanyeol akan menggelar konser solo di Jakarta pada 7 Desember 2024. Konser bertajuk ‘2024 CHANYEOL LIVE TOUR (City-scape) in ASIA’ itu bakal digelar Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Kabar bahagia untuk EXO-L, sebutan penggemar EXO, ini dibagikan melalui akun Instagram resmi EXO, @weareone.exo, pada Jumat, 2 Agustus 2024 lalu. Informasi ini turut dikonfirmasi Dyandra Global selaku promotor yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan konser Chanyeol di Jakarta.

Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut terkait harga tiket, denah tempat duduk, dan jadwal pemesanan tiket konser rapper utama EXO tersebut. Lantas, bagaimana perjalanan karier Chanyeol EXO yang bakal konser di Jakarta?





Perjalanan Karier Chanyeol

Park Chan-yeol atau yang akrab disapa sebagai Chanyeol adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, dan aktor dari boy group K-pop ternama, EXO. Dia merupakan artis di bawah naungan SM Entertainment dan memiliki spesialisasi dalam rap, akting, serta bermain sejumlah alat musik, seperti gitar, bass, drum, dan djembe.

Pria yang berposisi sebagai rapper utama, vokalis, dan visual di EXO ini lahir pada 27 November 1992 di Seoul, Korea Selatan. Chanyeol merupakan putra dari pasangan Park Sungjin dan Lee Youngmi. Dia juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Park Yura, yang merupakan seorang penyiar.

Dikutip dari laman Kpopsingers, Chanyeol bersekolah di Sekolah Menengah Hyundai Chungun di Dong-gu, Ulsan, dan diterima di lembaga akting swasta ketika dia berusia enam belas tahun. Dia lalu berkuliah di Kyung Hee Cyber University jurusan Business Administration. Ia juga lulus dari Universitas Inha jurusan Interior Design.

Chanyeol telah menjadi penggemar alat musik sejak masa sekolah dasar. Dia menyebut film School of Rock sebagai pengaruh utamanya dalam menginspirasi dia untuk belajar alat musik drum. Saat SMP, Chanyeol bahkan sempat membentuk band “Heavy Noise” bersama teman-temannya.

Pada 2008, Chanyeol mengikuti kontes model seragam yang disiarkan di televisi dan sukses meraih juara kedua. Di tahun itu, dia juga berhasil mengikuti audisi SM Entertainment melalui SM Casting System.

Saat menjadi trainee, dia pernah membuat beberapa penampilan media sebelum debutnya dengan EXO. Salah satunya berpartisipasi dalam video musik TVXQ, HaHaHa Song bersama Suho dan Kai pada 2008.

Selanjutnya pada 2010, dia membintangi video musik single Jepang Girls’ Generation, Genie. Dia juga tampil dalam video musik single Girls' Generation TTS “Twinkle” bersama dengan Kai, Sehun, dan Baekhyun.

Dikutip dari Kpopping, Chanyeol memulai debutnya di dunia hiburan pada 2012 sebagai anggota boy grup EXO dan sub-unitnya EXO-K. Tepat pada 23 Februari 2012, Chanyeol menjadi anggota kedua belas dan terakhir dari EXO yang diperkenalkan secara resmi ke publik. Meskipun menjadi anggota terakhir yang diperkenalkan, kontribusi dan bakatnya dalam grup telah membuatnya menjadi salah satu aset berharga dalam dunia K-Pop.

Selain itu, Chanyeol juga merupakan bagian dari sub-unit EXO-SC bersama dengan anggota termuda EXO, Sehun. Mereka memulai debutnya pada 22 Juli 2019 lalu dengan merilis mini album bertajuk What a Life.

Pria yang membuat desain logo hexagon EXO ini juga telah bermain dalam sejumlah drama Korea populer. Di antaranya adalah Things We Do That We Know We Will Regret (2008), To The Beautiful You (2012), Welcome to Royal Villa (2013), EXO Next Door (2015), Missing 9 (2017), dan Memories of the Alhambra (2018).

Tak hanya itu, selama berkarir di industri musik Chanyeol EXO juga sering berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi terkenal seperti Punch, Lee Hi, dan Henry. Meski telah banyak merilis lagu solo, Chanyeol baru akan melakukan debutnya sebagai solois pada Agustus 2024 mendatang.

Belum ada informasi lebih lanjut terkait tanggal debut solo Chanyeol. Namun melansir dari Soompi, SM Entertainment mengumumkan bahwa kini mereka sedang dalam tahap akhir persiapan debut Chanyeol.

RADEN PUTRI | RINDI ARISKA | KPOPSINGERS | KPOPPING | SOOMPI |KPROFILES | TEMPO

