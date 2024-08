Lee Byung Hun dan Son Ye Jin Jadi Pasutri dalam FIlm Can't Help It

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Byun Hun dan Son Ye Jin akan memerankan film berjudul Can't Help It. Film garapan Sutradara Park Chan Wook itu diproduksi oleh CJ ENM dan akan segera memulai proses syuting.

CJ ENM mengumumkan bahwa proses pemilihan para pemeran film Can't Help It telah selesai. Selain Lee Byun Hyun dan Son Ye Jin, para pemeran lainnya termasuk Park Hee Soon, Lee Sung Min, Yeom Hye Ran, Cha Seung Won, dan Yoo Yeon Seok.

"Syuting film baru Park Chan Wook akan dimulai pada Sabtu, 17 Agustus 2024," kata perwakilan distributor film tersebut, seperti dilaporkan Korea Times, Senin 12 Agustus 2024.

Sinopsis singkat dan para pemerannya

Can’t Help It bergenre thriller yang berdasarkan novel misteri "The Axe" karya penulis Amerika Donald E. Westlake. Film ini menceritakan kisah seorang pekerja kantoran yang sangat puas dengan hidupnya sehingga dia telah merasa mencapai segalanya. Namun keadaannya berubah setelah dia tiba-tiba dipecat. Dia pun berjuang mendapatkan pekerjaan baru. Demi melindungi diri sendiri, istri dan kedua anaknya, anak-anaknya serta mempertahankan rumah yang dibeli dengan jerih payahnya.

Lee Byung Hun berperan sebagai Yoo Man Soo dalam film ini. Dia kembali bekerja sama dengan Park Chan Wook, setelah Joint Security Area dan Three Monsters. Sebagai pekerja dan ayah, dia akan menunjukkan bagaimana perjuangannya demi keluarga, meski dilanda keputusasaan dan kegilaan saat ia mencari pekerjaan kembali.

Baca juga:

Sedangkan Son Ye Jin akan berperan sebagai istri Yoo Man Soo, Mi Ri. Film ini menandai pertama kalinya dia bekerja sama dengan Lee Byun Hun dan Park Chan Wook. Son Ye Jin memerankan karakter istri yang cerdas dan serba bisa yang membantu keluarganya meskipun suaminya harus kehilangan pekerjaan. Dengan kemampuan akting dan pesona khasnya, dia akan menunjukkan sisi kuat dan tiga dimensi karakternya.

Sementara Park Hee Soon akan berperan sebagai Choi Seon Chul, seorang mandor di sebuah perusahaan kertas. Dia sebelumnya berperan dalam film My Name, The Bequeathed, Trolley, dan lainnya.

Lee Sung Min akan berperan sebagai Koo Beom Mo, seorang veteran di industri kertas yang menjadi pencari kerja, sementara Yeom Hye Ran akan memerankan istri Beom Mo. Cha Seung Won akan berperan sebagai pesaing Man Soo, Go Si Jo. Terakhir, Yoo Yeon Seok akan berperan sebagai Oh Jin Ho, seorang dokter gigi di klinik tempat Mi Ri bekerja.

Meski syuting film akan dimulai pada 17 Agustus 2024, informasi mengenai tanggal tayangnya belum diketahui.

SOOMPI | KOREA TIMES | TV REPORT

