Rumah Lee Byung Hung di Amerika Serikat Serikat Dibobol Pencuri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah aktor Lee Byung Hun di Los Angeles, Amerika Serikat, dimasuki pencuri beberapa waktu lalu. Agensi Lee Byun Hyun, BH Entertainment sudah memberikan pernyataan singkat terkait insiden tersebut.

TMZ melaporkan seorang pencuri masuk ke rumah Lee Byung Hun, di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 28 Januari 2024, waktu setempat. Dari keterangan aparat penegak hukum diketahui seorang pencuri mendobrak pintu kaca geser untuk memasuki rumah.

Pencuri tidak mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah Lee Byung Hun dan mendobraknya. “Ini tampaknya merupakan tindakan salah satu perampok yang masuk ke [rumah di] daerah kaya di sekitar Los Angeles,” keterangan aparat.

Tanggapan agensi

Sejauh ini dilaporan belum ada penangkapan yang dilakukan terkait insiden tersebut. Sementara Lee Byung Hun sedang tidak ada di rumah saat kejadian tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Lee Byung Hun, BH Entertainment, merilis pernyataan singkat pada sore hari di hari yang sama. “Memang benar ada pembobolan di rumah Lee Byung Hun di Amerika Serikat, namun hal tersebut telah dipastikan tidak ada kerusakan," kata agensi.

Baca Juga: Pencuri di Bekasi Minta Bantuan Warga Cari Mobil Pikap Angkut Brankas di Rumah Kosong

Rumah Lee Byung Hun di Los Angeles dilaporkan bernilai US$2 juta sekitar 2,6 miliar won pada saat pembelian.

Profil Lee Byung Hun

Lee Byung Hun memulai debutnya pada tahun 2001. Dia dikenal sebagai aktor yang membintangi drama dan film beragam genre. Beberapa drama yang dibintanginya seperti Iris, Mr. Sunshine, The Kingdom, Squid Game dan sekuelnya Squid Game 2 dan Our Blues.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan film-film yang dibintanginya antara lain Joint Security Area, A Bittersweet Life; The Good, the Bad, the Weird, I Saw the Devil, Masquerade, Master, Ashfall, dan yang terbaru Concrete Utopia.

Dia juga membintangi beberapa film Hollywood terkenal seperti G.I. Joe: The Rise of Cobra dan sekuelnya G.I. Joe: Retaliation, Red 2, Terminator Genisys, dan The Magnificent Seven.

Lee Byung Hun menikah dengan aktris Lee Min Jung pada tahun 2013. Mereka memiliki satu putra dan satu putri. Aktor berusia 53 tahun itu mendirikan agensi BH Entertainment.

STAR NEWS KOREA | SOOMPI

Pilihan editor: Lee Byung Hun Terkejut Baca Naskah Squid Game 2 , Bantah Rumor yang Beredar