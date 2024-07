5 Artis Korea yang dianggap Awet Muda: Dari Rain hingga Song Hye Kyo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan dikenal karena sejumlah artisnya yang tidak hanya berhasil mempertahankan popularitas mereka selama bertahun-tahun, tetapi juga dianggap awet muda oleh penggemar dan publik. Para artis Korea ini telah menemukan rahasia keabadian mereka. Meskipun berusia akhir 30-an dan 40-an, mereka terus mempesona seperti sebelumnya, bahkan terlihat lebih baik saat ini karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang perawatan kulit, tubuh, fitur wajah, dan rambut yang efektif dan tidak efektif bagi mereka. Mari simak dan baca daftar aktris Korea yang tak lekang oleh waktu dan awet muda.

1. Rain

Jung Ji Hoon, yang dikenal luas dengan nama panggungnya Rain, adalah seorang multitalenta dari Korea Selatan. Ia seorang penyanyi, aktor, penulis lagu, penari, model, produser, dan desainer di bawah manajemen Sublime Artist Agency. Dalam karir musiknya, Rain telah merilis tujuh album (enam di Korea, satu di Jepang), 19 singel, dan melakukan banyak tur konser internasional. Sebagai seorang aktor, ia telah memainkan peran utama dalam drama seperti "Ghost Doctor", "Full House", dan lain-lain. Dilansir dari Allkpop.com, meskipun berusia 40-an, Rain terus menarik perhatian penonton dan mendapatkan pujian. Ia kerap disebut awet muda oleh penggemar, menunjukkan bahwa daya tarik dan prestasinya semakin berkembang seiring waktu.

2. Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun, atau dikenal juga sebagai Gianna Jun, adalah seorang aktris cantik dari Korea Selatan yang telah menunjukkan ketahanan dan pesona yang tak lekang oleh waktu. Dia meraih popularitas melalui perannya sebagai My Sassy Girl pada tahun 2001, menggambarkan seorang wanita sombong yang jatuh cinta pada seorang alien dalam My Love From the Star pada tahun 2013, memerankan seorang putri duyung dalam Legend of the Blue Sea pada tahun 2016, dan sebagai seorang pejuang misterius dalam film thriller zombie Kingdom pada tahun 2019.

Dilansir dari tatlerasia.com, yang paling menakjubkan dari Gianna adalah penampilannya tetap hampir sama persis seperti dua dekade yang lalu, dengan kulit dan fitur wajah yang baik. Seperti tidak terpengaruh oleh waktu, Gianna Jun tetap memancarkan daya tarik yang sama sejak awal kariernya. Selain menjadi wajah dari merek kecantikan populer Korea, Hera, Gianna Jun juga menjalani peran sebagai seorang ibu dari dua anak, menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang luar biasa dalam dan luar layar.

3. Son Ye Jin

Ratu komedi romantis favorit semua orang ini sangat produktif di awal tahun 2000-an, dan menjadi terkenal lewat film-film hit seperti The Classic (2003), A Moment to Remember (2004), dan April Snow (2005). Dia juga membintangi film-film sukses seperti Be With You (2018) dan The Negotiation (2018, bersama Hyun Bin), serta film komedi romantis favorit lainnya, Something in the Rain (2018), sebelum akhirnya meraih ketenaran dan pujian di seluruh dunia lewat film Crash Landing on You tahun 2020, di mana dia beradu akting dengan kekasihnya saat ini, Hyun Bin.

4. Hyun Bin

Hyun Bin, awalnya bernama Kim Tae Pyung, adalah seorang aktor Korea Selatan yang lahir di Seoul. Dia dikenal atas penampilannya yang mengesankan dalam berbagai drama terkenal seperti “Crash Landing on You,” “Secret Garden,” “Memories of the Alhambra,” dan lain-lain. Hyun Bin lahir pada bulan September 1982 dan telah menjadi salah satu ikon yang sangat disukai dalam dunia K-drama. Pada tanggal 31 Maret 2022, Hyun Bin menikah dengan aktris Son Ye Jin. Mereka kemudian mengumumkan kelahiran putra mereka pada tanggal 27 November 2022.

5. Song Hye Kyo

Sejak awal karirnya sebagai seorang aktris cilik dan kemudian meraih ketenaran melalui drama Korea Autumn in My Heart pada tahun 2000, Song Hye-kyo telah dihargai karena kecantikan alaminya dan daya tarik yang universal.

Kemampuannya mengangkat drama-drama yang sukses secara rating seperti All In (2003), Full House (2004), That Winter, the Wind Blows (2013), dan tentu saja, Descendants of the Sun (2016), adalah bukti kemampuannya mempertahankan penampilannya yang tetap awet muda sepanjang lebih dari dua dekade.

Seperti dikutip dari Tatlerasia.com, Song Hye Kyo telah menjadi duta sebuah brand kecantikan terkemuka Korea, Sulwhasoo, selama beberapa tahun dan baru-baru ini diangkat sebagai duta merek untuk kecantikan kesehatan Vital Beautie. Apa pun rahasia kecantikan dan kesehatan yang ia ikuti, hasilnya membuatnya tetap memukau, dan ini tidak hanya diinginkan oleh kami, tetapi juga oleh banyak orang lain.

Pilihan Editor: Ariel Noah Ungkap Rahasia Kesehatan dan Awet Muda