Son Ye Jin Ungkap Sifat Hyun Bin yang Paling Disukai dan Bikin Jatuh Cinta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Son Ye Jin baru-baru ini mengungkapkan alasannya menikah dengan Hyun Bin. Rupanya, ibu satu anak itu jatuh cinta dengan sifat dan penampilan Hyun Bin sebagai seorang pria.

Hal ini terungkap ketika Son Ye Jin menghadiri salah satu rangkaian acara dari Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) 2024. Bintang Crash Landing on You itu menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi bersama para penonton pada Sabtu, 6 Juli 2024. Seorang penonton terdengar begitu mengidolakan Son Ye Jin dan Hyun Bin sebagai sepasang suami istri. Kemudian dia penasaran dengan alasan Son Ye Jin menikah dengan Hyun Bin.

"Sepanjang hidupku, aktor yang paling ingin kulihat secara langsung adalah Son Ye Jin dan Hyun Bin. Menurutku kalian berdua sangat cocok bersama dalam 'Crash Landing on You,' dan mendengar bahwa pasangan yang begitu tampan menikah terasa seperti berkah. Sebagai seorang wanita, apa tentang Hyun Bin yang membuatmu memutuskan untuk menikah dengannya?" kata penonton tersebut kepada Son Ye Jin.

Son Ye Jin Sebut Hyun Bin sebagai Pria Sejati

Mendengar itu, Son Ye Jin sempat terkejut. Namun, dia berusaha menjawabnya sambil tersenyum. "Itu pertanyaan yang sangat segar. Bukankah sudah waktunya untuk mengakhiri?" katanya.

Sebagai sesama aktor, Son Ye Jin awalnya tidak menyangka akan menikah dengan Hyun Bin. Menurutnya, takdir yang telah menyatukan mereka berdua. "Kita bertemu banyak aktor melalui berbagai proyek. Banyak orang akhirnya berpacaran atau menikah dengan lawan main mereka, tetapi itu bukanlah sesuatu yang sangat kusukai. Namun, takdir punya caranya sendiri. Orang-orang terus mengatakan kami mirip, dan aku mulai bertanya-tanya, 'Apakah kami benar-benar mirip satu sama lain?'"

Selain Crash Landing on You (2020), Hyun Bin dan Son Ye Jin juga pernah beradu akting di film The Negotiation (2018). Berawal dari rekan kerja hingga mulai muncul benih-benih cinta, Son Ye Jin mengakui terpikat dengan kepribadian Hyun Bin.

"Dia seperti pria sejati. Dia sangat jujur dan rasional. Saya menyukai sifatnya yang terus terang, dia tidak menutup-nutupi hal-hal yang tidak menyenangkan atau mencoba memperindah dirinya sendiri. Dia tampan, tinggi, dan sangat dapat diandalkan," katanya tersenyum senang.

Hyun Bin dan Son Ye Jin Dikaruniai Anak Pertama

Hyun Bin dan Son Ye Jin menyambut anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki pada 27 November 2022. Seperti kebanyakan selebriti lainnya, mereka menyembunyikan putranya dari perhatian publik. Namun menurut Son Ye Jin, orang-orang di sekitar mereka mengatakan bahwa putranya mirip dengan mereka berdua.

Son Ye Jin dan Hyun Bin merayakan ulang tahun pernikahan kedua mereka pada 31 Maret 2024. Son Ye Jin membagikan dua foto dari pemotretan pernikahan mereka di Instagram. "Ulang tahun pernikahan kedua," tulisnya pada keterangan foto.

