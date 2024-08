Tom Cruise Tutup Olimpiade Paris 2024, Bawa Misi Bendera ke Los Angeles 2028

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Tom Cruise membawa misi bendera Olimpiade ke Los Angeles, California, Amerika Serikat dalam upacara Penutupan Olimpiade Paris 2024, Senin dinihari, 12 Agustus 2024. Begitu lagu kebangsaan Amerika Serikat yang dibawakan H.E.R. selesai, kamera mengarah ke atap Stade de France Paris, dan yag dinanti datang. Tom Cruise berdiri di atas atap dan siap meluncur ke bawah dengan sling ke tengah stadion.

Sang Jagoan, Tom Cruise Bawa Misi Olimpiade

Kedatangan Tom Cruise diiringi sorak-sorai peserta upacara. Mereka melihat bintang Mission: Impossible hendak membawa misi Olimpiade ke Los Angeles. Tom Cruise langsung berjalan ke tengah dan menerima bendera Olimpiade. Lalu, kita seperti disajikan versi lain film Mission Impossible. "Misi Anda, jika Anda memilih untuk menerimanya, adalah membawa bendera Olimpiade ke Los Angeles," tulis akun resmi The Olympic Games.

Ia berlari menuju ke moge Harley Davidson yang sudah disediakan, menancapkan bendera di belakang, menunggang sepeda motor, melintasi jalan di Paris dan masuk ke dalam pesawat. "I am on my way," kata dia berbicara dengan handy talkienya. Di akun X-nya, Tom Cruise mengunggah foto saat berdiri di atas stadion. "Thank you, Paris! Now off to LA," tulisnya.

Tom Cruise mengunggah fotonya di atap stadion Stade de France Paris saat upacara Penutupan Olimpiade Paris 2024. Foto: X Tom Cruise.

Vibes Hollywood di Penyambutan Olimpiade Los Angeles 2028

Sampai di Amerika sudah pagi, Tom Cruise kembali berkendara dengan moge lalu berhenti pada sebuah tempat untuk menyerahkan bendera Olimpiade ke seorang perempuan yang juga berkendara sepeda motor. Aksi mantan suami Katie Holmes ini selesai dengan berdiri bersidekap di tempat yang ikonik di Los Angeles, bukit HOLLYWOOD. Pada huruf oonya membentuk lima benua dunia melambangkan bendera Olimpiade untuk menandakan Amerika Serikat siap menggelar Olimpiade Los Angeles 2028.

Bendera itu dibawa ke pantai, lalu penonton dihibur dengan sajian Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg dan Dr. Dre. "Kami akan datang ke Los Angeles!" cuit The Olympic Games.

VIDIO| X

