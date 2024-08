Serba-serbi Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram telah tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 7 Agustus 2024. Detective Conan karya Aoyama Gosho mulai dikenal saat dimuat dalam majalah Weekly Shonen Sunday terbitan Shogakukan sejak 19 Januari 1994. Manga ini telah dibundel menjadi 98 volume tankobon hingga 15 April 2020. Versi tankobon dari manga ini telah terjual sebanyak lebih dari 230 juta salinan di seluruh dunia, salah satu seri manga terlaris.

Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram telah dirilis di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA pada 30 Mei 2024 melalui Spacetoon. Setelah itu di Prancis pada 19 Juni oleh Eurozoom, Taiwan pada 28 Juni oleh Proware, Hong Kong dan Makau pada 18 Juli oleh Mighty Media. Film terbaru dalam waralaba Detective Conan favorit penggemar ke bioskop di Australia dan Selandia Baru pada 29 Agustus 2024.

Tentang Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram

1. Sinopsis

Dikutip dari Golden Sreen Cinema, Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram kisahnya bermula dari isi pesan Kid the Phantom Thief. Surat berisi kabar, ia akan mencuri pedang Jepang milik Keluarga Onoe yang kaya di Hakodate, Hokkaido. Conan dan Heiji Hattori, yang kebetulan berada di Hakodate, juga sedang menjalankan misi untuk menangkap Kid. Koleksi Keluarga Onoe tersebut dikaitkan dengan Toshizo Hijikata, seorang tokoh bersejarah yang tewas di Hakodate.

Saat misi tersebut, mendadak muncul kabar, pengacara keluarga Onoe ditemukan terbunuh di distrik gudang, dengan dugaan tewas dibantai menggunakan pedang Jepang.

2. Eksplorasi Tema

Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram film yang narasinya menyatukan aliansi, persaingan, dan misteri. Film ini mengalirkan cerita antara misteri dan pengembangan karakter. Interaksi antara Heiji, Kazuha, dan Momiji Ooka menambah kedalaman emosional. Film ini juga mengeksplorasi tema persahabatan, persaingan, dan cinta tak berbalas.

3. Duel

Dikutip dari Fandom, Kid mengincar pedang Hijitaka Toshiz, yang berada di bawah kepemilikan Takuzo Axoe, kepala Axoe Zaibatsu. Pada malam pencarian itu, Heiji Hattori memiliki dendam pribadi terhadap Kid, mengejar dan beradu pedang dengan dia. Saat berduel, serangan Heiji membuat lensa kacamata Kid terlepas dan topinya terpotong yang memperlihatkan wajah.

4. Pencapaian

Dikutip dari Screen Daily, seri ke-27 Detective Conan ini telah ditonton 9,77 juta kali hingga 27 Mei 2024. Saat ini menduduki peringkat ke-12 sebagai film Jepang terlaris di box office lokal. Film ini telah menduduki puncak box office selama enam pekan berturut-turut di Jepang. Film ini juga menghasilkan 22,2 juta dolar Amerika (Rp355,37 miliar) dari 2,27 juta tiket masuk selama tiga hari pembukaannya.

5. Karakter

Dikutip dari Asian Nikkei, Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram berfokus karakter Kid the Phantom Thief dan detektif amatir Heiji Hattori. Kid cerminan diri Conan yang sebenarnya, Shinichi Kudo siswa SMA dan detektif. Heiji adalah saingan Shinichi dan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas Conan. Kid terakhir kali muncul dalam film dalam The Fist of Blue Sapphire pada 2019.

