Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN baru-baru ini mengumumkan rencana tur dunia di paruh kedua tahun 2024. Agensi Pledis Entertainment hari ini Selasa, 6 Agustus 2024, mengumumkan bahwa konser perdana SEVENTEEN "RIGHT HERE" WORLD TOUR akan digelar di Stadion Goyang, Korea Selatan pada Sabtu dan Ahad, 12-13 Oktober 2024.

“Halo. Ini adalah PLEDIS Entertainment. Awal tur dunia baru SEVENTEEN, SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN GOYANG, akan diadakan. Kami menantikan partisipasi CARAT (nama fandom) yang antusias,” kata agensi melalui Weverse pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Harga tiket dan peraturan konser

Baca juga: SEVENTEEN Kejutkan Penggemar Umumkan Rilis Mini Album Bulan Oktober dan World Tour

Melalui pengumuman tersebut diketahui bahwa konser pembuka dari tur dunia itu akan diimulai pukul 18.00 waktu setempat di hari Sabtu dan lebih awal satu jam di hari Ahad.

Tiket untuk konser SEVENTEEN "RIGHT HERE" WORLD TOUR di Goyang akan mulai dijual melalui Interpark pada tanggal 11 September dari pukul 20.00 hingga 23.59 waktu setempat untuk bagi anggota membership eksklusif. Sementara itu, penjualan umum baru akan dibuka dua hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 September pukul 20.00 waktu setempat.

Harga tiketnya dibanderol dengan kisaran harga antara KRW132.000 atau sekitar Rp1,5 juta hingga KRW198.000 atau sekitar Rp2,3 juta. Berdasarkan ketentuan, anak usia di bawah 9 tahun tidak diperbolehkan mengikuti rangkaian acara.

Selain dilakukan secara langsung di stadion, konser tur dunia itu nantinya juga akan disiarkan langsung secara daring. Akan tetapi, detail tanggal, tempat, dan informasi lainnya seputar tiket untuk konser tersebut belum diumumkan.

Rencana Perilisan Album Mini Terbaru

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menggelar konser tur dunia, grup yang dipimpin oleh S.Coups tersebut juga akan merilis album mini ke-12 sebagai aktivitas grup di pertengahan menuju akhir tahun ini. Mereka terakhir merilis album 17 IS RIGHT HERE, album antologi yang dirilis pada April 2024 sebagai perayaan sepuluh tahun sejak debut mereka.

Selain itu, mereka juga berencana akan merilis single album Jepang. Meski demikian, belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai tanggal pasti perilisan dari album mini terbaru.

Sembari mempersiapkan album mini dan tur dunia yang akan datang, ketiga belas anggota yang terdiri dari S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino juga akan tampil di festival musik Lollapalooza Berlin di Olympiastadion Berlin, Jerman, pada 8 September 2024 mendatang. Pencapaian berskala global ini mengikuti penampilan SEVENTEEN di festival musik terbesar di Inggris, Festival Glastonbury, pada bulan Juni lalu.

SOOMPI | WEVERSE

Pilihan editor: Bermimpi Punya Studio Foto Sendiri, Wonwoo SEVENTEEN Ingin Ajak Ayahnya Foto Keluarga