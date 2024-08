SEVENTEEN Kejutkan Penggemar Umumkan Rilis Mini Album Bulan Oktober dan World Tour

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN mengungkapkan aktivitas grup jelang akhir tahun 2024. Boy group yang memiliki 13 anggota itu akan merilis album baru dan tur dunia pada Oktober 2024.

Agensi SEVENTEEN, Pledis Entertainment mengumumkan pernyataan resmi pada Senin, 5 Agustus 2024. "Kami ingin memberi Anda beberapa informasi tentang kegiatan SEVENTEEN di paruh kedua tahun 2024," kata agensi melalui Weverse.

Mini album Oktober 2024

SEVENTEEN telah menyelesaikan aktivitas dan tur stadion pada paruh pertama tahun 2024. Kini S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino sedang mempersiapkan album mini ke-12 yang akan dirilis pada Oktober 2024.

Setelah itu mereka akan menggelar konser tur dunia SEVENTEEN “RIGHT HERE” WORLD TOUR, yang akan diadakan di Korea, Amerika Serikat, dan Asia. "Para anggota SEVENTEEN bertekad untuk terhubung dengan CARAT dari berbagai daerah melalui musik dan penampilan mereka," kata Pledis.

Tak hanya album ini dan konser tur dunia, SEVENTEEN juga merilis single album di Jepang dan tur di sana. Namun agensi belum memberikan informasi terkait tanggal perilisan album, begitu juga dengan jadwal tur mereka. "Kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai album dan rangkaian konsernya melalui pemberitahuan terpisah dalam waktu dekat," kata Pledis

Pledis juga berterima kasih atas dukungan CARAT (nama fandom) untuk SEVENTEEN. Mereka berharap album baru dan tur dunia bisa menghibur penggemar di seluruh dunia.

"Silakan kirimkan cinta dan dukungan Anda kepada SEVENTEEN, yang kembali dengan rilisan baru dan tur dunia setelah dua tahun. Nantikan konten lainnya dari SEVENTEEN yang bekerja keras untuk terhubung lebih baik dengan lebih banyak penggemar," ujar Pledis.

Album dan konser terakhir

SEVENTEEN terakhir merilis album 17 IS RIGHT HERE pada April 2024. Album itu juga menandakan perayaan debut mereka yang ke-10 tahun ini. Berisi 33 lagu yang terdiri dari 28 lagu lama, ditambah lagu "I Love You (Inst.)" serta empat lagu baru, yaitu "MAESTRO", "LALALI", "Spell" dan "Cheers to Youth". Di sela-sela perilisan album itu, mereka menggelar konser FOLLOW AGAIN di Korea Selatan dan Jepang.

Setelah merilis album, SEVENTEEN sempat tampil di festival musik Glastonbury, Inggris, pada bulan Juni lalu. Di tengah persiapan merilis mini album dan konser tur dunia yang baru, mereka akan tampil di festival musik Lollapalooza Berlin di Olympiastadion Berlin, Jerman, pada 8 September 2024.

SOOMPI | KOREA TIMES

