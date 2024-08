Park Bo Gum Jadi Atlet Tinju Peraih Medali Emas Olimpiade di Drama Good Boy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor papan atas Park Bo Gum tampaknya mengalami beberapa perubahan yang cukup membuat pangling untuk perannya dalam drama terbaru JTBC bertajuk Good Boy mendatang. Pada potongan gambar yang baru dirilis, Park Bo Gum bertransformasi menjadi seorang atlet tinju nasional Korea Selatan dengan memamerkan tubuhnya yang berotot dan berkulit kecokelatan dalam seragam birunya.

Gambar lainnya yang juga diunggah pada Selasa, 6 Agustus 2024 memperlihatkan Park Bo Gum yang berperan sebagai Yoon Dong Joo tersenyum bahagia mengalungi medali emas meski memiliki beberapa bekas luka dan lebam di wajahnya. Melalui unggahan resmi di media sosial, medali yang ada di lehernya tersebut ia dapatkan setelah memenangkan final tinju kelas menengah putra.

“Anggota tim tinju nasional Korea Yoon Dong Joo (@bogummy) memenangkan final kelas menengah putra dan memenangkan medali emas, Yoon Dong Joo, yang memenangkan medali emas, menitikkan air mata kebahagiaan di podium saat lagu kebangsaan dikumandangkan,” tulis @jtbcdrama dalam unggahan di laman Instagram-nya.

“Setelah pertarungan sengit, orang-orang bersorak untuk Yoon Dong Joo, yang berubah dari juara Asia menjadi pahlawan global. Tepuk tangan meriah untuk Yoon Dong Joo atas permainannya yang luar biasa,” mereka melanjutkan.

Peran Park Bo Gum dalam Drama Good Boy

Park Bo Gum cukup sering memerankan karakter untuk drama bergenre romantis seperti Record of Youth (2020) bersama Park So Dam atau drama tentang persahabatan dan keluarga seperti Reply 1988 (2015). Dalam hal penampilan, Park Bo Gum juga seringnya tidak mengalami banyak perubahan, kesan polos yang secara natural melengkapi fitur wajahnya itu yang biasanya memang ditonjolkan.

Sementara itu, Good Boy adalah drama investigasi laga penuh komedi yang mengikuti perjalanan sekelompok peraih medali Olimpiade yang memutuskan beralih menjadi petugas polisi khusus. Karakter atlet yang diperankan Park Bo Gum membuatnya harus terlihat atletis dengan badan berotot dan kecokelatan hasil dari banyaknya latihan. Tampilan baru sebagai seorang petarung kasar itu belum pernah ditemui dalam drama-drama yang ia mainkan sebelumnya.

Park Bo Gum akan berperan sebagai Petugas Polisi Yoon Dong Joo, seorang rekrutan khusus peraih medali dalam tim khusus kejahatan kekerasan, yang menjadi polisi 11 tahun setelah masa kejayaannya di dunia tinju. Meskipun awalnya sempat dibekukan di dunia baru ini, naluri petarung bawaannya bangkit untuk melawan orang-orang yang tidak bermoral dan korup, menempatkan dirinya dalam bahaya demi keadilan.

Kisah dalam Drama Good Boy

Terlahir dengan bakat bertarung, Yoon Dong Joo kemudian berprestasi dan menjadi pahlawan Olimpiade. Akan tetapi, setelah kejadian tak terduga, ia mengalami keputusasaan dan memulai hidupnya yang baru sebagai polisi. Ia menemukan kembali nalurinya sebagai pejuang sambil menghadapi ketidakadilan. Bersama para atlet lain yang juga memutuskan hal yang sama, mereka kemudian membentuk “Olympics Avengers” dan menggunakan keterampilan unik yang diperoleh selama menjadi atlet untuk memerangi kejahatan kekerasan.

Mereka melawan dunia yang penuh dengan ketidakjujuran dan kecurangan, mengenakan lencana polisi alih-alih medali. Drama ini merupakan kolaborasi antara sutradara Shim Na Yeon, yang menyutradarai Monster dan The Good Mother, dengan penulis Lee Dae Il, yang dikenal karena Life on Mars dan serial Chief of Staff.

Selain Park Bo Gum, drama ini juga sudah mengumumkan deretan bintang lainnya. Beberapa di antaranya adalah Kim So Hyun, Oh Jung Se, Lee Sang Yi, Heo Sung Tae, dan Tae Won Suk.

Kim So Hyun akan memerankan Ji Han Na, seorang penembak peraih medali emas dan kemudian bertemu dengan Dong Joo sebagai Sersan Polisi dalam tim khusus kejahatan kekerasan. Dikenal sebagai "Dewi Penembak" selama masa-masa atletnya karena parasnya yang luar biasa. Rupanya ia harus menghadapi lontaran kebencian dan kesalahpahaman yang tersebar yang membuatnya tiba-tiba pensiun dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang polisi.

Berdasarkan unggahan resmi yang sama, Good Boy akan tayang perdana di JTBC pada paruh kedua tahun ini.

