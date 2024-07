Kejutan Spesial Sheila On 7 Hadirkan Mantan Gitaris dalam Konser Tunggu Aku Di Samarinda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sheila On 7 menghadirkan kejutan spesial saat konser Tunggu Aku di Samarinda, pada Sabtu 27 Juli 2024. Sheila Gank Samarinda kedatangan mantan gitaris Sheila On 7, Sakti Ari Seno atau Sakti, di panggung konser yang digelar di Stadion Utama Kaltim Palaran.

Setelah kepergiannya dari Sheila On 7 pada 2006 lalu, kehadiran Sakti malam itu tentu langsung disambut meriah dengan teriakan antusias oleh Sheila Gank yang juga datang dari kota bahkan negara lain. Selain warga Samarinda, penonton konser Sheila On 7 juga rupanya dipenuhi oleh penggemar dari Banjarmasin, Jambi, Makassar, Jakarta dan Malaysia.

Terlebih ketika Sakti, Dura, Eros dan Adam menyanyikan dua lagu penuh arti bersama yaitu lagu “Temani Aku” dari album Kisah Klasik untuk Masa Depan dan lagu “Dan” dari album Sheila On 7.

Penampilan Sheila On 7 di Kalimantan Timur itu merupakan yang pertama kalinya lagi setelah hampir satu dekade sejak kedatangan mereka yang terakhir. Grup yang berdiri sejak 1999 ini membawakan total 21 lagu selama dua jam pada malam spesial konser yang dipromotori Antara Suara dan Goldlive Indonesia.

“Di saat, mungkin, di Samarinda banyak tempat untuk melepaskan malam minggu, tapi kalian milih datang ke Palaran untuk menonton Sheila On 7,” ungkap Duta, sang vokalis sebagai bentuk terima kasih atas sambutan yang didapat dari Sheila Gank. “Di manapun kalian berada, berbahagialah dan bernyanyilah untuk Sheila On 7 malam hari ini."

Malam itu, Sheila On 7 membawakan lagu-lagu populer mereka, seperti "Jadikanlah Aku Pacarmu” atau “JAP”, "Film Favorit", "Sephia", hingga "Sahabat Sejati". Sejumlah lagu dengan aransemen baru dan beberapa lagu lawas yang jarang dinyanyikan seperti “Berai” dan “Temani Aku” juga tidak ketinggalan untuk turut dibawakan. Seluruh penampilan Sheila On 7 ini dibuka oleh dua band lokal, Good Morning Everyone asal Semarang dan Murphy Radio asal Samarinda.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lagu "Tunggu Aku di Jakarta" yang sejalan dengan judul turnya menjadi lagu penutup di malam konser itu. Lagu yang mengantar Sheila Gank pulang dengan hati yang penuh dan hangat usai melepas rindu.

"Semangat di konser pembuka ini akan kami bawa terus di kota-kota berikutnya,” kata Adam Muhammad Subarkah, bassist Sheila On 7 dalam keterangan tertulis. “Tungguin ya!”

Konser yang dipromotori oleh Antara Suara itu menjadi yang pertama kalinya digelar di Stadion Utama Kaltim Palaran setelah nyaris dua dekade stadion ini tidak digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Stadion berkapasitas 60 ribu orang itu kini semakin dilengkapi dengan berbagai fasilitas supaya penonton merasa nyaman.

Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara yang jadi promotor tur konser “Tunggu Aku Di” memberikan apreisasi kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi. “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kota Samarinda, Kepolisian Resor Samarinda dan seluruh mitra dalam konser ini yang sangat membantu penyelenggaraan konser ini,” katanya.

Pilihan editor: Gitar Eross Candra Dilelang untuk Korban di Palestina, Dana Terkumpul Rp 335 Juta