Vakum 11 Tahun, Bondan Prakoso & Fade2Black Siap Manggung di Synchronize Fest 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Bondan Prakoso & Fade2Black resmi bergabung dengan deretan musisi yang akan tampil di Synchronize Fest 2024 mendatang. Panggung Synchronize Fest 2024 akan menandai kembalinya Bondan Prakoso & Fade2Black setelah 11 tahun vakum.

“Banyak yang mikir kita berpisah. Bondan Prakoso & Fade2Black tidak pernah claim kita bubar atau berpisah, tapi kita hanya vakum sejak tahun 2013. Jadi kita bisa bilang ini momen kami reconnect dan synchronizing di Synchronize Festival 2024”, ujar Bondan Prakoso dalam siaran pers, Selasa, 30 Juli 2024.

Nantinya di Synchronize Fest 2024, Bondan Prakoso & Fade2Black akan membawakan lagu-lagu hits mereka seperti “Ya Sudahlah”, “Bunga”, “Kita Selamanya”, hingga “Kroncong Protol”.

Bondan Prakoso & Fade2Black Diincar Sejak 2 Tahun Lalu

Nama Bondan Prakoso & Fade2Black kerap muncul di kolom komentar media sosial Synchronize Fest ketika berkaitan dengan wishlist lineup yang diminta oleh warga-wargi (panggilan penikmat Synchronize Fest). Pihak Synchronize Fest pun telah menjalin komunikasi dengan grup musik yang digawangi oleh Bondan Prakoso, Tito Budi Dwinanto, Daniel Fahreza, dan Ari sejak 2022 untuk tampil di Synchronize Fest. "Namun baru di tahun 2024 adalah momen yang tepat bagi Bondan Prakoso & Fade2Black hadir di hadapan kita semua," demikian keterangan resmi dari pihak Synchronize Fest.

Bondan Prakoso & Fade2Black sendiri merupakan grup musik yang telah berdiri sejak 2004. Mengusung musik hip-hop eklektik yang menggabungkan unsur rap, rock, funk, hingga keroncong adalah keunikan grup musik ini. Hingga kini Bondan Prakoso & Fade2Black telah menelurkan empat album penuh, yaitu: Respect (2005), Unity (2007), For All (2010), dan RESPECT & UNITY FOR ALL (2012).

Seputar Synchronize Fest 2024

Synchronize Fest kembali akan digelar pada 4, 5, 6 Oktober 2024 di Gambir Expo, Kemayoran. Tahun ini, Synchronize Fest hadir dengan tema besar "Together Bersama". Terdapat 13 pertunjukan istimewa yang telah disiapkan untuk menambah seru perayaan musik Indonesia di festival musik tahunan itu.

Synchronize Fest merupakan festival musik multi-genre tahunan berskala nasional yang mengundang puluhan ribu audiens untuk merayakan keberagaman jenis musik hidup selama tiga hari, tiga malam, menikmati suguhan 100-an pertunjukan terkurasi dari artis-artis terfavorit dan terbaik tanah air yang datang dari dekade ’60-an, ’70-an, ’80-an, ’90-an hingga 2000-an.

