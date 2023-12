10 Musisi yang Masuk Line Up Fase Pertama Synchronize Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 nama line up penampil fase pertama Synchronize Fest 2024 telah diumumkan secara resmi sejak Kamis, 28 Desember 2023. Mereka akan tampil di Synchronize Fest 2024 yang mengangkat tema #TogetherBersama pada 4-6 Oktober 2024 mendatang.



Line Up Fase 1 Synchronize Fest 2024

1. Burgerkill “Killchestra”



Pertunjukan spesial grup band metal asal Bandung yang akan menampilkan konsep orkestra membawakan album mereka bertajuk “Killchestra”.



2. Dewi Perssik feat. Aldi Taher



Mantan pasangan sensasional ini secara spesial akan hadir di satu panggung di Synchronize Fest 2024 dengan konsep full band dan penuh keseruan.



3. Haddad Alwi feat. Sulis Cinta Rasul dan Yasmin



Mereka siap mengembalikan memori masa kecil kita terhadap puja-puji kaum muslimin dan muslimah terhadap Allah SWT dan Muhammad SAW di panggung festival. Haddad Alwi dan Sulis begitu fenomenal dengan lagu-lagu bernafas islami di era 90 akhir dan awal 2000-an. Kini Haddad Alwi juga turut mengajak Yasmin, seorang anak berusia 8 tahun asal Kota Banyuwangi.



4. Inbox SCTV Live at Synchronize Fest



Secara khusus Synchronize Fest berkolaborasi dengan Inbox, adalah sebuah program musik fenomenal besutan stasiun televisi SCTV yang sangat populer di era 2000-an. Inbox akan hadir di panggung utama Synchronize Fest dengan konsep otentik, lengkap dengan segala gimik, artis penampil khas Inbox, beserta host kawakannya.



5. Omo Kucrut



Seorang pegiat seni dengan segala ketangkasannya dalam berkesenian. Mengarungi karir mulai dari bintang film, bintang iklan, vokalis grup musik The Kucruts, dan di Synchronize Fest 2024 nantinya Omo Kucrut akan tampil sebagai penampil disjoki di salah satu panggung.



6. POTLOT JAM (Anda Perdana, Anang Hermansyah, Oppie & Bop, Kidnap Katrina, The Flowers, Imanez's Otto Jam & Slank)



Jalan Potlot merupakan rumah bagi para pencinta dan penikmat musik, sekaligus saksi bersejarah atas lahirnya para legenda musik Indonesia. Potlot bukan hanya sekadar nama jalan, namun juga menjadi sebuah pergerakan masif dari era 80-an hingga kini. Di Synchronize Fest 2024 secara khusus, akan menghadirkan para punggawa tongkrongan Potlot dalam satu pertunjukan khusus. Tak lupa, juga akan merayakan karya-karya almarhum Imanez.



7. Prontaxan: The Blue Print of Remux Bro



Kelompok musik funkot asal Jogjakarta yang satu ini nampaknya tak pernah henti memberikan hingar-bingar kreasi. Untuk di Synchronize Fest 2024, mereka akan menampilkan pertunjukan retrospektif lahirnya budaya musik funkot dalam satu panggung beserta para kolaborator musisi dan penari di dalamnya.



8. Rakis Dawai Melantun Ajep (Melayukan Kartun Asal Jepang)



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nama Rakis Dawai yang terbilang cukup asing ini adalah seorang musisi melayu asal Riau. Dirinya memiliki keunikan tersendiri karena kerap memainkan lagu-lagu kartun dengan aransemen nada melayu. Pada 2024 nanti akan menjadi penampilan perdananya di Synchronize Fest, tentu akan menjadi pengalaman istimewa bagi penonton karena ia akan menyanyikan lagu-lagu kartun asal Jepang yang tak asing di telinga.



9. The Bandells



Grup musik anak-anak yang terdiri dari Pijar Cakrawala (12 tahun) pada gitar dan backing vocal, Rayyan Auliadi (8 tahun) pada drum, dan Aludi Partaya (7 tahun) pada bass dan backing vocal. Meski terbilang anak-anak, eksplorasi gaya bermusik The Bandells lekat dengan nuansa noise rock, namun dengan lirik lagu yang relevan di usia anak.

The Bandells telah merilis lagu berjudul Berkejar-Kejaran dan Fuzz The Cat, ini sekaligus akan menjadi langkah awal atas lahirnya lagu-lagu mereka di masa mendatang. Pijar sang vokalis, nampaknya mengikuti jejak musik Ayahnya yang adalah Jimi Multhazam dari The Upstairs dan Morfem.



10. Timnas Jatiwangi (Talawengkar, Motherbank, Lair)



Para dedengkot jagoan kecamatan Jatiwangi, Jawa Barat, yang akan hadir di Synchronize Fest 2024 dengan pertunjukan istimewa penuh kejutan, dengan esensi musik kontemporer beserta perangkat alat musik yang terbuat dari atap genteng. Talawengkar, Motherbank, dan Lair, masing-masing adalah grup musik yang terbilang cukup esoterik dan eklektik.



Tiket Synchronize Fest 2024

Pengumuman 10 nama penampil Synchronize Fest 2024 fase pertama, juga akan membuka penjualan Tiket EARLY BIRD 2024 - 3 Day Pass yang secara resmi dijual pada Kamis, 28 Desember 2023 pukul 19.00 WIB melalui website www.synchronizefestival.com.

Para pembeli tiket akan mendapatkan komplimen t-shirt edisi khusus secara gratis untuk setiap pembelian satu buah tiket Early Bird, dan berlaku kelipatan. Komplimen t-shirt ini diberikan kepada para pembeli tiket sebagai sebuah apresiasi karena telah menjadi pendukung utama Synchronize Fest sejak awal.

Pilihan Editor: Synchronize Fest Kembali Digelar Oktober 2024, Bertema Together Bersama