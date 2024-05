13 Line Up Spesial di Synchronize Fest 2024, Ada Dangdut Koplo hingga Orkestra

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Synchronize Fest kembali akan digelar pada 4, 5, 6 Oktober 2024 di Gambir Expo, Kemayoran. Terdapat 13 pertunjukan istimewa yang telah disiapkan untuk menambah seru perayaan musik Indonesia di festival musik tahunan itu.

Sebagian besar dari belasan pertunjukan tersebut menampilkan campur tangan dua show director luar biasa, Edy Khemod dan Taba Sanchabakhtiar, yang sejak Synchronize Fest 2023 merealisasikan pertunjukan Mesin Waktu 2.0: Teman-Teman Menyanyikan Lagu Naif dan God Bless 50 Tahun.

Berikut adalah 13 nama judul pertunjukan atau line up spesial di Synchronize Fest 2024:



1. Barry Likumahuwa: Synchronize Sunday Service

Produser musik sekaligus pemain bass ternama, Barry Likumahuwa, akan menampilkan konsep pertunjukan bertema “pengharapan”. Sederet lagu populer akan diaransemen secara istimewa oleh Barry dan grup musiknya, sambil menghadirkan 40 orang dalam sebuah kelompok paduan suara.



2. Brang Breng Brong: Benyamin Bikin Ketributan Baca Juga: Fakta-fakta Lady Rocker Nike Ardilla, 29 Tahun Lalu Berpulang di Usia 19 Tahun

Pertunjukan tribute bagi sang legenda seni dan kebudayaan asal Betawi, Benyamin Sueb. Beberapa musisi yang akan tampil di pertunjukan ini adalah Abryal Ethnic, Amboro, Batavia Collective, Benno Benyamin, David Bayu, Gugun "GBS", Hudson, Iwa K, Nesia Ardi, Rina Nose, Sandhy Sondoro, Sisitipsi, dan Soulfood.



3. Erwin Gutawa Orchestra: Badai Pasti Berlalu

Pada perhelatan Synchronize Fest 2024, sang maestro musik, Erwin Gutawa, akan memimpin orkestranya untuk merayakan ulang sang album dari Berlian Hutauruk, Chrisye, and Eros Djarot itu. Turut menampilkan penyanyi muda Afgan, Bilal Indrajaya, Danilla, dan Isyana Sararvati, serta nama-nama senior yang terlibat di dalam pengerjaan rekaman aslinya, yaitu Berlian Hutauruk dan Fariz RM.



4. Inbox SCTV Live at Synchronize Fest

Program musik televisi Inbox SCTV menjadi medium arus utama yang mengubah arah musik Indonesia di era 2000-an. Secara khusus Synchronize Fest berkolaborasi dengan SCTV untuk menghadirkan momen nostalgia ini melalui program Inbox Live at Synchronize Fest 2024. Sederet nama penampil, di antaranya: girl band 7ICON, girl band Chibi-Chibi, grup band

D'Bagindas "C.I.N.T.A", Hello Band, hingga band Repvblik. Tak lupa host kawakan Inbox, Gading Marten, Andhika Pratama dan Audi Marissa yang akan memandu keseruan program Inbox Live at Synchronize Fest 2024.



5. Koil Killer Koplo

Grup musik rock/industrial asal Bandung, Koil menyiapkan sajian amat istimewa untuk Synchronize Fest 2024. Mereka mengusung konsep panggung bernama Koil Killer Koplo, yang merupakan antitesis dari citra rock yang kerap dianggap gahar dan gelap. Koil Killer Koplo akan menampilkan hits mereka dengan aransemen musik dangdut koplo.



6. Lagu Anak Masa ke Masa

Synchronize Fest akan menghadirkan nama-nama penyanyi cilik yang populer di jamannya, seperti: Joshua Suherman, Tasya Kamilla, Enno Lerian, Tina Toon, Melisa “Abang Tukang Bakso”, Dhea Ananda & Leony VH dari Trio Kwek-Kwek, Saskia & Geofanny, Ria Enes & Suzan, Chicha Koeswoyo, hingga legenda musik Titiek Puspa. Tak lupa turut menghadirkan Deredia dan Mocca dalam membawakan musik anak di era '50-an dan '60-an.



7. Nike Ardilla Live Bersama Bonita, Danilla, Fanny Soegi, Putri Ariani, Tantri Kotak

Synchronize Fest 2024 secara khusus akan menghadirkan program pertunjukan persembahan bagi mendiang lady-rocker Nike Ardilla, yang akan dinyanyikan oleh Bonita, Danilla, Fanny Soegi, Putri Ariani, hingga Tantri Kotak. Untuk pertunjukan ini Synchronize Fest berkolaborasi dengan Bujuk Rayu dalam penggarapan visual metahuman untuk menghadirkan sosok Nike Ardilla di panggung pertunjukan.



8. R E M (Rien Djamain, Ermy Kullit, dan Margie Segers): Api Asmara

Musik jazz di Indonesia mendapatkan momentum signifikan di era '70-an. Rien Djamain, Ermy Kullit dan Margie Segers membuat musik jazz lokal pun dinikmati di televisi, radio, hingga berbagai ruang publik. Synchronize Fest 2024 menghadirkan pertunjukan istimewa Api Asmara, dengan penampilan ketiga biduanita senior itu, menyanyikan lagu-lagu terbaiknya dalam format aransemen seperti rekaman orisinalnya.



9. Rock Opera Ken Arok: Harry Roesli

Salah satu karya terbaik Harry Roesli adalah Rock Opera Ken Arok, yang disinyalir merupakan satu-satunya karya rock opera di Indonesia. Synchronize Fest 2024 akan menghadirkan kembali Rock Opera Ken Arok: Harry Roesli yang akan dilakoni oleh seniman dan musisi Indonesia, mulai dari: Arie Kriting, Candil, Dira Sugandi, Fauzan Lubis, Isyana Sarasvati, Oslo Ibrahim, Sal Priadi, Soleh Solihun, hingga Tria The Changcuters.

10. Sir Dandy Menyanyikan Lagu Teman-teman, Teman-teman Menyanyikan Lagu Sir Dandy

Penyanyi, penulis lagu, sekaligus seniman eksentrik Sir Dandy adalah cerminan dari dark humor kontemporer masa kini. Pembawaannya yang nyeleneh, siap menghadirkan pertunjukan tribute dirinya membawakan lagu teman-temannya, dan turut menghadirkan para musisi kolaborator yang nantinya akan menyanyikan lagu Sir Dandy.



11. Sore dan Kawan-kawan

Grup band SORE kini hanya menyisakan dua personil orisinalnya, Awan Garnida dan Bemby Gusti, selepas kepergian mendiang Ade Paloh. Pertunjukan kolaborasi ini begitu istimewa karena turut menghadirkan para musisi lintas kancah yang sangat mengapresiasi karya-karya SORE. Mereka adalah Afgan, Ardhito Pramono, Atilia Haron, Bilal Indrajaya, Cholil Mahmud, Fanny Soegi, Pusakata, Noh Salleh, hingga Rian Ekky Pradipta.



12. Sricandy: Lyodra, Tiara Andiri, Ziva Magnolya, Mahalini, Keisya Levronka

Kelima penyanyi Indonesia ini akan menampilkan karya-karya terbaik mereka, beserta persembahan lagu dari para Diva Indonesia terdahulu yang mereka idolakan. Kolaborasi antara Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Mahalini, dan Keisya Levronka ini dipimpin oleh pengarah musik Tohpati.



13. 60 Tahun Elvy Sukaesih Berkarya

Penampilan Sang Ratu Dangdut di Synchronize Fest 2024 sekaligus menjadi perayaan 60 Tahun Elvy Sukaesih berkarya. Penampilannya akan menampilkan aransemen dan bunyi orisinal dengan gaya busana khas yang ikonik ala Elvy Sukaesih.

